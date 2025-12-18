Provincia ART fortalece su capital para impulsar su crecimiento y modernización

Provincia ART anunció un plan de capitalización por 180 mil millones de pesos, a través de aportes de Banco Provincia y Provincia Seguros . Estos recursos le permitirán a la empresa continuar liderando el mercado de aseguradoras de riesgos del trabajo, fortalecer su estructura financiera y potenciar la innovación en sus procesos y servicios.

Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

Los aportes serán realizados en diferentes tramos durante todo 2026 y, con esta capitalización, Provincia ART reafirma su compromiso con la creación de ambientes sanos, la seguridad de las personas trabajadoras y la transformación digital, pilares fundamentales para un crecimiento sostenible.

“La inyección de capital equivalente a dos meses de facturación refleja la confianza en Provincia ART y en su rol social fundamental: garantizar prestaciones a más del 25% del total de personas trabajadoras registradas en Argentina. Este respaldo nos permite acelerar un plan de expansión ambicioso, fortaleciendo nuestra presencia nacional y ampliando la red de atención para empresas y personas trabajadoras”, aseguró Fernando Zack, presidente de Provincia ART.

La aseguradora de riesgos del trabajo de Grupo Provincia protege la salud y la seguridad laboral de más de 2,5 millones de personas trabajadoras del sector público y privado en todo el país. Promueve la prevención y brinda cobertura integral frente a accidentes laborales, in itinere y enfermedades profesionales.

”Esta inyección de capital no solo apunta a reforzar nuestra solidez, sino que representa un compromiso para convertirnos en una compañía aún más eficiente, moderna y preparada para el futuro. Creemos que este enfoque es el único camino para la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”, agregó Zack.

Visión a futuro

En los próximos años, el objetivo de Provincia ART es ofrecer soluciones más ágiles y eficientes para empresas y personas trabajadoras, en línea con las nuevas demandas del sector. Para lograrlo, la aseguradora se orienta a la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos.

Uno de los desarrollos más destacados que ya se implementó fue el Asistente con IA para productores y productoras, que funciona a través de WhatsApp y está diseñado para facilitar la gestión de los trámites más habituales.

En los próximos meses pondrá en marcha una plataforma omnicanal con IA para atención al cliente (tanto a entidades empleadoras como a personas beneficiarias), que integra todos los puntos de contacto y mejora la velocidad de respuesta. Y también un Modelo de IA para liquidación de sentencias, que aporta precisión y dinamismo en uno de los procesos más críticos de la aseguradora en la actualidad.

Fuente: Agencia DIB