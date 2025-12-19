Hackeo, imputación y ruina laboral: un platense demanda a Google por una suma millonaria

Un arquitecto de La Plata se prepara para iniciar una demanda millonaria contra Google al considerar que la empresa violó sus propias políticas de privacidad y seguridad y lo expuso a una gravísima imputación penal . La acción judicial, que también alcanzará a Meta– Facebook Argentina , ya superó la instancia de mediación prejudicial y quedará radicada en el Fuero Nacional Civil y Comercial.

El caso se originó en 2022 , según cuenta El Día , cuando el profesional fue víctima de un hackeo en su cuenta de Gmail, utilizada exclusivamente con fines laborales. Aunque Google envió una alerta por “actividad sospechosa”, el aviso llegó cuando el acceso ilegal ya se había producido.

A partir de esa intrusión, también se vio comprometida su cuenta de Facebook , donde se cargaron imágenes de contenido pedofílico sin su conocimiento ni consentimiento.

La detección automática del material derivó en una denuncia ante el National Center for Missing & Exploited Children y en la apertura de una causa penal en la Justicia bonaerense .

El arquitecto fue imputado y sometido a un proceso judicial por el presunto delito de extrema gravedad, hasta que pericias técnicas permitieron establecer que había sido víctima de un ataque informático, lo que llevó al archivo definitivo de la causa.

Perjuicios

Pese a ello, las consecuencias fueron profundas: perdió el acceso a su correo laboral, donde almacenaba proyectos y documentación clave, y nunca pudo recuperar esa información.

Según sus abogados, Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti, Google no brindó asistencia ni restituyó la cuenta, lo que derivó en un grave perjuicio económico, profesional y psicológico. La demanda apuntará a la falta de debida diligencia de las plataformas y reclamará un resarcimiento económico millonario.

Fuente: Agencia DIB