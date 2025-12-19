El Gobierno aprobó un préstamo de US$ 300 millones para "reordenar" los subsidios energéticos

El Gobierno aprobó un préstamo para "racionalizar" los subsidios a la energía. DIB

El Gobierno nacional aprobó un préstamo de hasta 300 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar una ampliación del proyecto “Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles en Argentina”. La medida fue oficializada mediante el Decreto 900/2025 y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para racionalizar y focalizar los subsidios energéticos.

Según se detalla en la norma, los fondos estarán orientados a mejorar los criterios de elegibilidad de los subsidios, reforzar capacidades institucionales y financiar esquemas simplificados de asistencia al consumo de gas y electricidad.

aviso_336461 Organismo ejecutor El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, será el organismo ejecutor del proyecto, con participación del ente regulador de gas y electricidad en una de las etapas del programa.

El decreto también faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo y la documentación vinculada, así como a realizar modificaciones que no alteren el objeto ni el monto del financiamiento.

La operación quedará supeditada a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del BIRF. Impacto limitado Desde el Ejecutivo destacaron que el impacto del crédito sobre la balanza de pagos será limitado y que el costo financiero resulta más conveniente que el acceso al mercado internacional, lo que respaldó la decisión de avanzar con la operación para sostener el proceso de reordenamiento de los subsidios energéticos. Fuente: Agencia DIB

