Manjares bonaerenses navideños: camarones "Zingarella" de Ingeniero White

En los 60, las cantinas de Ingeniero White estaban repletas de locales y turistas.

Camarones y vermouth, una combinación irresistible en Ingeniero White.

Si algo distingue a las cantinas de Ingeniero White , el puerto de las afueras de Bahía Blanca , son sus riquísimos mariscos. Cada año se realiza allí la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, habitualmente en Semana Santa. Por algo fueron elegidos como uno de los manjares bonaerenses por la Subsecretaría de Turismo.

Don Guillermo White fue uno de los primeros ingenieros argentinos egresados de la UBA, por lo que pertenece al grupo de los así llamados "Doce apóstoles de la ingeniería argentina". Nieto de uno de los marinos que lucharon junto al almirante Guillermo Brown en las Invasiones Iglesias, White nació en Dolores en 1844 y falleció en Mar del Plata, en 1926.

Las cantinas y restaurantes de Ingeniero White se han ido aggiornando con los años, sin perder la popularidad de otros tiempos. En los 60 y 70, había cantidad de cantinas de origen italiano y griego, como “Zingarella”; una de las más recordadas. Entonces se decía que Ingeniero White era “La Boca de Bahía Blanca”. El fenómeno de las cantinas whitenses generaba una intensa vida nocturna gracias a los marinos que llegaban de todo el mundo. Entre otras, “La Cueva de Zingarella”.

La recordada María Diomede estuvo al frente de la cocina de esta cantina en la década del 60. Su hija, Margarita Marzocca aportó a Manjares Bonaerenses la receta materna de los camarones tan clásicos para “picar” con un aperitivo en la banquina del puerto de la ría bahiense.

Margarita Marzocca hizo de "Zingarella" uno de los lugares más emblemáticos y prestigiosos de Ingeniero White durante el auge portuario. Sus platos se destacaban por su corte italiano, especialmente las picadas con "veinte platitos" y el pescado, que atraían tanto a marinos como a turistas y celebridades.

“De chica iba de la mano de mi papá al puerto donde desembarcaban los pescadores. Allí pelábamos y comíamos langostinos de forma natural al lado del mar”, rememora Margarita.

Estos camarones son ideales como entrada para el menú de Navidad: riquísimos, fáciles de preparar y frescos. Esta es su simple receta.

Camarones a la “Zingarella”

Ingredientes

1⁄2 Medio kilo de pulpa de camarón o langostino

Ajo y perejil picados

1 vaso de vermut

Aceite de oliva

Preparación

* Calentar aceite de oliva en una sartén y una vez que tome

temperatura sellar los camarones.

* Incorporar el ajo y el perejil picados sin dejar de moverlos con la

cuchara de madera para que no se quemen. Salpimentar a gusto.

* Incorporar el vermut y dejar hervir unos 5 minutos.

* Retirar y servir.

Fuente: Agencia DIB