Tragedia en la Ruta 36: falleció una mujer en un violento vuelco a la altura de La Plata

El vehículo del fatal accidente, volcado a la vera de la Ruta 36.

En otro grave accidente de tránsito en cercanías de La Plata , un Peugeot 408 volcó en el kilómetro 68 de la Ruta 36 y falleció una joven madre.

El siniestro involucró a un Peugeot 408, dominio KZG-127, que circulaba en sentido hacia La Plata. Según cuenta El Día , por causas que aún son materia de investigación el conductor perdió el control del vehículo , lo que derivó en un violento vuelco.

Como consecuencia del impacto una mujer de 27 años salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.

En el rodado viajaban además dos niñas de 2 y 4 años, hijas de la víctima , quienes resultaron con lesiones leves. Ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia al Hospital de Niños de La Plata , donde permanecen fuera de peligro.

El conductor del vehículo, esposo de la mujer fallecida, resultó ileso.

Homicidio culposo

En el lugar trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados para realizar las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 12 tomó intervención en la causa, caratulada como homicidio culposo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del accidente.

Fuente: Agencia DIB