Hace 160 años llegaba el primer tren a Chascomús

Fue un día clave para esa ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Argentina. El 14 de diciembre de 1865 por primera vez ingresó una locomotora a Chascomús.

Por Gabriel Esteban González
La estación de Chascomús, hacia 1873, cuando todavía era punta de rieles.

Museo Ferroviario Chascomús
La plaza Constitución hacia 1870 era también el Mercado de Carretas.

Los vecinos de Chascomús esperando la llegada del tren. Tardaba apenas cuatro horas desde Buenos Aires.

Museo Ferroviario Chascomús
La estación de Chascomús funcionó en el centro de la ciudad durante un siglo y medio.

Museo Ferroviario Chascomús.
El Museo cumple diez años.

Museo Ferroviario Chascomús

El día en que llegó el primer tren Chascomús fue una fiesta. En realidad, la Argentina fue una fiesta porque ese trayecto de 114 kilómetros desde Constitución -estación que fue inaugurada el 14 de agosto de 1865- motivó una verdadera gala nacional.

A las 9 de la mañana, el convoy especial partió desde Constitución llevando como pasajeros nada menos que al presidente Bartolomé Mitre y al gobernador de Buenos Aires, Mariano Saavedra, hijo del presidente de la Primera Junta de Gobierno, el general Cornelio Saavedra, además de directivos de Ferrocarril del Sud (Great Southern Railway), la empresa de capitales británicos a cargo del servicio.

Plaza_Constitucion_-_Buenos_Aires
La plaza Constitución hacia 1870 era también el Mercado de Carretas.

Aquel servicio inaugural

El viaje duró cuatro horas -en carreta podía llevar un par de días- con una escala en la estación Jeppener, en el actual partido de Brandsen. Tras el arribo a Chascomús, se celebró un banquete masivo ya que para la ciudad de unos 3 mil habitantes, el tren significaba el fin del aislamiento.

Durante nueve años, Chascomús fue punto de riel. En 1874 el servicio se extendió hasta Dolores, y recién en 1886, el primer tren llegó a Mar del Plata.

Estación Chascomús en 1870
Los vecinos de Chascomús esperando la llegada del tren. Tardaba apenas cuatro horas desde Buenos Aires.

El impacto en Chascomús

La llegada del tren no fue solo transporte; fue una revolución económica. Entre otras cosas facilitó la salida de la producción lanar hacia el puerto de Buenos Aires; permitió la llegada de los primeros turista porteños a pasar el día a la laguna; y atrajo a inmigrantes que se instalaron para trabajar en los talleres y comercios que nacieron alrededor de las vías.

centro_cultural_municipal_vieja_estacion
La estación de Chascomús funcionó en el centro de la ciudad durante un siglo y medio.

Durante casi un siglo y medio, la estación de Chascomús funcionó en el centro de una ciudad que fue creciendo a su alrededor. Eso provocaba largas demoradas porque al atravesarla el tren pasaba por nada menos que 17 barreras. Recién en 2014 se mudó a la nueva Estación Ferroautomotora, en las afueras del casco urbano.

La estación del ahora Ferrocarril Roca pasó a manos del municipio de Chascomús y en 2015 se inauguró allí el Centro Cultural Vieja Estación, un atractivo más para la ciudad.

Chascomús estación hoy
El Museo cumple diez años.

Este viernes 19, Chascomús no sólo celebra los diez años del Museo de la Vieja Estación sino también los 160 años de la llegada del primer tren, puerta de entrada al progreso, a nuevas dinámicas comerciales, sociales y culturales, en definitiva, el fin del aislamiento.

.Fuente: Agencia DIB

