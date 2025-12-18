Pilar: cae banda que realizaba estafas online desde la cárcel tras detectar un fraude millonario

Una investigación por estafas online agravadas y reiteradas permitió desbaratar una organización delictiva que operaba desde el interior de una unidad carcelaria, y tenía como uno de sus principales escenarios la localidad de La Lonja, en el partido de Pilar.

Según informó el portal Resumen de Pilar caso se inició a partir de una denuncia vinculada a una maniobra fraudulenta ocurrida a fines de noviembre, cuando un supuesto cliente realizó un pedido de 40 cajas de productos Franui, por un monto cercano a los 5 millones de pesos. La mercadería fue entregada tras la recepción de un comprobante de transferencia enviado por WhatsApp, pero días después se constató que el pago nunca se había acreditado y que el comprobante era apócrifo.

En tanto, a partir de ese hecho, personal de la SubDDI Pilar realizó un exhaustivo relevamiento de cámaras municipales y privadas, además de entrevistas en la zona, logrando identificar el domicilio donde fue trasladada la mercadería luego de la entrega. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y secuestro.

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Derqui al 3000, en Pilar, donde se secuestraron nueve celulares y otros elementos presuntamente obtenidos mediante el mismo modus operandi. Durante el operativo, además, se detectó un nuevo intento de estafa vinculado a la entrega de artículos de pesca, lo que permitió profundizar la investigación.

Desde la cárcel de Merlo Las tareas de análisis de datos y geolocalización establecieron que las comunicaciones utilizadas para cometer las estafas provenían desde una unidad penitenciaria, identificándose como principal imputado a Sergio Carlos Bonfligio, quien cumple condena en la Unidad Carcelaria N°59 de Merlo, con la complicidad externa de Mónica Ramona Obregón. Finalmente, se realizaron allanamientos simultáneos en San Miguel y en el penal de Merlo, donde se secuestraron teléfonos celulares, un vehículo de alta gama y otros elementos de interés para la causa. Por disposición del Dr. Raúl Casal, titular de la UFI N° 1 de Pilar, se concretaron detenciones y aprehensiones, y se ordenó el comparendo judicial de los imputados. Fuente: Agencia DIB

Temas banda

Estafas

Cárcel

Pilar