viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025 - 12:43

Encuentran otra "estrella culona" en la nueva expedición del CONICET

Los expertos, al dar con otro ejemplar de Hippasteria en Puerto Madryn, bromearon: “Ésta no hizo mucho ejercicio”.

Por Agencia DIB
El nuevo hallazgo de los científicos del CONICET.

El nuevo hallazgo de los científicos del CONICET.

Captura de video

En una nueva expedición en el fondo del mar, expertos del CONICET hallaron otra “estrella culona” y a través del streaming de Schmidt Ocean bromearon al sostener que este ejemplar “no hizo mucho ejercicio”.

Más noticias
El itinerario actualizado de la Expedición del CONICET y la UBA.

La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense
El premio fue recibido por Nadia Coralina Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez.  video

El streaming de científicos del CONICET que recorrió el fondo del mar ganó el Martín Fierro de Oro

Luego del éxito que tuvo la expedición realizada en Mar del Plata, que logró el Martín Fierro de Oro de Streaming hace pocos días, se conoció que desde el 14 de diciembre se puso en marcha un nuevo viaje, esta vez en Puerto Madryn, que durará hasta el 10 de enero de 2026.

El viaje es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, pero también participan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos.

Embed - Otra estrella “culona” en una expedición del CONICET

Gas metano

En esta ocasión informaron que el objetivo principal es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como también ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz y bajo altas presiones.

Sin embargo, durante las transmisiones se logró observar la vida debajo del mar y en las últimas horas los expertos volvieron a encontrar otra “estrella de mar culona”.

“No hizo ejercicio”

“Señoras y señores, es una estrella culona”, comenzó el relato uno de los especialistas que se encontraba en vivo relatando.

Es otro ejemplar del género Hippasteria, aunque en esta oportunidad es más chica de la que se volvió viral meses atrás.

“No tiene los glúteos marcados”, bromeó el especialista y hasta sostuvo: “No hizo mucho ejercicio”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense

El streaming de científicos del CONICET que recorrió el fondo del mar ganó el Martín Fierro de Oro

Investigadores detectaron Viagra, ibuprofeno y paracetamol en los cursos de agua del AMBA

"La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en los animales

Villa Gesell: un incendio forestal en Mar Azul movilizó bomberos y un avión hidrante

Hackeo, imputación y ruina laboral: un platense demanda a Google por una suma millonaria

Tragedia en la Ruta 36: falleció una mujer en un violento vuelco a la altura de La Plata

Provincia ART fortalece su capital para impulsar su crecimiento y modernización

Recomiendan a las personas de riesgo que se vacunen ante la llegada de la Gripe A (H3N2)

Pilar: cae banda que realizaba estafas online desde la cárcel tras detectar un fraude millonario

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El vehículo del fatal accidente, volcado a la vera de la Ruta 36.

Tragedia en la Ruta 36: falleció una mujer en un violento vuelco a la altura de La Plata

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En la filtración hay más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA y 176 millones de ANSES.

Detectaron una filtración masiva de datos personales de argentinos en la Dark Web