viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025 - 09:21

Villa Gesell: un incendio forestal en Mar Azul movilizó bomberos y un avión hidrante

El fuego se inició cerca del acceso a Mar Azul, en Villa Gesell, desde la Ruta 11. Por las altas temperaturas, el riesgo de incendios es elevado en estos días.

Por Agencia DIB
La Provincia envió un avión hidrante al incendio en Mar Azul, Villa Gesell

El Mensajero de la Costa
Bomberos de Villa Gesell combatieron el incendio durante dos horas.

El Mensajero de la Costa
Un avión hidrante combate el incendio en Mar Azul, partido de Villa Gesell.

El Mensajero de la Costa
Los pastizales secos favorecen la propagación del fuego.

El Mensajero de la Costa

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, de Mar Azul y del Cuartel Central, sumado a un avión hidrante, trabajaron en un incendio forestal en la zona del acceso a Mar Azul, a la altura del kilómetro 423 de la Ruta Interbalnearia 11.

El alerta de incendios es para doce municipios del sudoeste. 

Alerta en el sudoeste bonaerense: hay alto riesgo de incendios por la ola de calor
El maratón de aguas abiertas en Chascomús llega el próximo fin de semana.

En la tierra o en el agua, de día o de noche, se viene un fin de semana a puro deporte

El fuego comenzó pasado el mediodía del jueves en una zona de pastizales y pinos. Trabajaron varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y el destacamento de Mar Azul, con el apoyo fundamental de un avión hidrante que realizó descargas para frenar el avance hacia las viviendas.

Bomberos de Villa Gesell combatieron el incendio durante dos horas.

El incendio fue controlado luego de dos horas de intenso trabajo para impedir que las ráfagas de viento propagaran las llamas a otros pastizales y árboles secos. Afortunadamente no se registraron víctimas ni daños en propiedades.

Alerta por Riesgo de Incendio en la Provincia

Los pastizales secos favorecen la propagación del fuego.

Debido a las altas temperaturas de esta semana en la Costa Atlántica y otras zonas del territorio bonaerense, más la sequedad del suelo, la Municipalidad de Villa Gesell mantiene la Alerta Roja por riesgo de incendios forestales. Se recuerda a los vecinos y turistas:

  • No encender fuego en zonas de bosque o playa.
  • No arrojar colillas de cigarrillos.
  • Denunciar inmediatamente cualquier columna de humo al 100 (Bomberos) o al 103 (Defensa Civil).

Fuente: Agencia DIB

Un avión hidrante combate el incendio en Mar Azul, partido de Villa Gesell.

