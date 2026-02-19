jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 12:00

Qué vacunas necesitan tener los alumnos antes del inicio de clases en PBA

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo 2026, desde Nación y Provincia llaman a prestar atención en el esquema de vacunación.

Por Agencia DIB
La vacunación infantil, clave para la salud.&nbsp;

La vacunación infantil, clave para la salud. 

Ante las bajas tasas de vacunación que se registran en el país y a pocos días del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, previsto para el lunes 2 de marzo, es clave conocer el Calendario Nacional para proteger a niños, niñas y adolescentes, que deben tener el esquema de vacunas al día.

Más noticias
Una alumna en la escuela. 

Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Susto y asombro en Mar del Plata y la región por un sismo.

Tembló Mar del Plata: un sismo de 4,9 puntos sorprendió a vecinos y turistas

“El regreso a las aulas implica un aumento de la interacción y del contacto con un mayor número de personas, incrementando así la exposición a enfermedades transmisibles. Asegurar que toda la comunidad educativa esté debidamente protegida antes de comenzar las clases es clave para evitar contagios dentro de la escuela y las familias y reducir el riesgo de desarrollar formas graves de muchas enfermedades”, indicaron desde el Ministerio de Salud nacional.

La advertencia ocurre luego de que las tasas de vacunación cayeran ostensiblemente en el último tiempo, con un déficit llamativo sobre todo en los niños en edad escolar. Por eso el llamado de Nación y también del Gobierno bonaerense para que los padres presten atención al esquema oficial.

Calendario de vacunación

El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años para consolidar la inmunidad adquirida durante los primeros años de vida. Para los y las bonaerenses, las dosis del calendario están disponibles en todos los centros de salud y vacunatorios de los 135 distritos de la provincia.

Este año, a los niños nacidos en 2021, que cumplen 5 años en 2026, les corresponde aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular contra la difteria, el tétanos y la coqueluche; la segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión, rubéola y paperas, la dosis de refuerzo contra la varicela; y una dosis de refuerzo de la vacuna IPV contra la poliomielitis.

En cuanto a los niños nacidos en 2015, que cumplen 11 años este año, les corresponde la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna Antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). También se indica aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes residan en zonas de riesgo. “Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral orientada a disminuir complicaciones, hospitalizaciones y secuelas a largo plazo”, explicaron desde la cartera sanitaria.

En tanto, es importante que todo el personal educativo revise y complete sus esquemas de vacunación. En este sentido, se recordó que “todas las vacunas de Calendario son seguras, fueron probadas científicamente y se pueden aplicar en cualquier centro de salud sin necesidad de orden médica. Sostener esquemas completos no solo reduce la probabilidad de brotes y formas graves de las enfermedades, sino que también contribuye a que los servicios de salud funcionen de manera eficiente y sin sobrecargas evitables”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas

Tembló Mar del Plata: un sismo de 4,9 puntos sorprendió a vecinos y turistas

Villa Gesell: otra chica pelea por su vida tras un accidente con un UTV

La Anmat prohibió un aceite de oliva que simulaba ser de una reconocida marca

Cómo tramitar el nuevo ejemplar de DNI y quién debe hacerlo

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

Trabajadores de Fate protestan en la Panamericana tras el cierre de la empresa

Reclamo ambiental en San Nicolás por emanaciones del relleno sanitario

Junín: intentó matar a su pareja de un disparo en la cabeza, delante de sus hijos

General La Madrid: murió una mujer en el vuelco de un auto sobre la ruta 51

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La protesta de Fate en la Panamericana. (Foto: Frente de Izquierda)

Trabajadores de Fate protestan en la Panamericana tras el cierre de la empresa

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La vacunación infantil, clave para la salud. 

Qué vacunas necesitan tener los alumnos antes del inicio de clases en PBA