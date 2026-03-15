¡Vamos, Nene! Colapinto rompió la racha en China y sumó su primer punto en Alpine

En el Gran Premio de China, Franco Colapinto cortó el maleficio en Fórmula 1 y logró sumar por primera vez en la escudería Alpine en dos años. El piloto de Pilar arribó a la meta en el décimo lugar en un circuito en el que nunca había corrido.

La última vez que había conseguido puntos para el campeonato fue en septiembre de 2024 en Austin, Estados Unidos, cuando todavía estaba en el equipo Williams.

Nuevamente Colapinto tuvo una gran largada en China : del puesto 12 pasó al sexto, detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Y cuando en la décima vuelta entró a la pista por un auto de seguridad -debido al abandono del piloto de Aston Martin, Lance Stroll- y la mayoría entró a boxes para cambiar neumáticos, Colapinto permaneció en la pista y logró estar segundo por varias vueltas , algo que no ocurría … ¡desde 1982! cuando Carlos Reutemann era escolta en Sudáfrica.

Después de cambiar neumáticos vueltas más tarde, Colapinto casi pierde todo el trabajo del fin de semana porque el francés Esteban Ocon (Hass) lo chocó de atrás, sacándolo de pista.

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Sin embargo, Franco se sobrepuso al impacto, y desde el puesto 13 fue escalando hasta ver la bandera a cuadros a centésimas del noveno, Carlos Sainz (Williams).

“Lo di todo -declaró después ante los micrófonos de ESPN- y cuando lo das todo y no se dan las cosas te da más bronca, pero es parte de la Fórmula 1". Ahora lo espera un nuevo desafío, correr por primera vez en el circuito de Suzuka, en el Gran Premio de Japón, del 27 al 29 de marzo.

Pero eso será en menos de dos semanas. Ahora Franco Colapinto merece festejar la llegada del tan esperado primer punto en Alpine. Además, su compañero Pierre Gasly fue séptimo, lo que corrobora que la escudaría francesa está mucho mejor que en 2025.

Embed “Really good result for the team.”



Pierre and Franco reflect on our point-scoring weekend together. We keep pushing from here pic.twitter.com/bKskHMJRmR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

La primera vez de Antonelli

Contundente fue el triunfo del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), de punta a punta. Y para él no fue una victoria más. Fue la primera. A los 19 años, 6 meses y 18 días, el segundo más joven de la historia de la F1, después de Max Verstappen, que lo logró a los 18 años, 7 meses y 15 días. No fue de casualidad porque Kimi forma parte del equipo Mercedes desde ¡los 12 años!

Con esta victoria, un italiano vuelve a vencer en Fórmula 1 después de dos décadas. Mientras que otra mala racha que se cortó es la de Lewis Hamilton, que en dos años en Ferrari nunca había conseguido un podio, y en China arribó en el tercer lugar, detrás de los Mercedes de Antonelli y George Russell, este último, puntero del campeonato 2026.

Fuente Agencia DIB