miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 11:08

Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas

Unos 150 mil estudiantes primarios y más de 930 mil del secundario participan del Período de Intensificación.

Por Agencia DIB
Una alumna en la escuela.&nbsp;

Una alumna en la escuela. 

Desde este miércoles, más de un millón de estudiantes de la provincia de Buenos Aires regresaron a clases en el marco de las instancias de acompañamiento previstas antes del inicio del ciclo lectivo 2026, con fecha para el lunes 2 de marzo.

En total, 1.080.421 estudiantes -uno de cada tres estudiantes de primaria y secundaria- participan del Período Extendido de Enseñanza en el Nivel Primario o del Período de Intensificación en el Nivel Secundario. Se trata de un volumen que supera la matrícula total de los niveles obligatorios de cualquiera de las otras 23 provincias argentinas, lo que refleja la magnitud del sistema educativo bonaerense y el alcance de esta etapa.

En el Nivel Primario, 149.317 estudiantes (9,1% de la matrícula) asisten al Período Extendido de Enseñanza. En el Nivel Secundario, 931.104 estudiantes (54,4% de la matrícula) participan del Período de Intensificación.

En todos los casos, se trata de estudiantes que no acreditaron una o más asignaturas y que cuentan ahora con tiempo adicional de enseñanza y acompañamiento pedagógico para fortalecer los aprendizajes necesarios y aprobar las instancias curriculares pendientes.

La directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi expresó que “estamos hablando de más de un millón de chicas y chicos que ya están trabajando contenidos, fortaleciendo saberes y preparándose para acreditar las materias pendientes. Eso es más escuela, más acompañamiento y más preocupación por la enseñanza".

“Las clases en la escuela pública bonaerense no empiezan en marzo. Desde esta semana, las escuelas ya están abiertas en toda la Provincia con docentes desarrollando clases, equipos directivos organizando el trabajo institucional y estudiantes retomando sus itinerarios de aprendizaje. Esta instancia forma parte de una política sostenida que prioriza la continuidad pedagógica, el seguimiento personalizado y la garantía del derecho a aprender”, agregó.

“En la provincia con el sistema educativo más grande del país, organizar esta instancia implica un enorme esfuerzo institucional. Y lo hacemos porque sabemos que el derecho a aprender se garantiza con más tiempo de enseñanza y con una escuela activa desde el primer día”, completó la titular de la cartera educativa en un comunicado oficial.

Fuente: Agencia DIB

