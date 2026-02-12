Vacunación: mantener los esquemas al día es un acto individual y comunitario de prevención

La vacunación es la medida de prevención más eficaz contra la coqueluche.

Ante las bajas tasas de vacunación que se registran en el país y a nivel mundial, el gobierno bonaerense pidió a las familias que mantengan actualizado el Calendario Nacional, para proteger a niños, niñas y adolescentes y a la sociedad en general, ya que vacunarse es una acción individual y, a su vez, comunitaria.

“Vacunar a chicas y chicos es una forma de cuidarlos hoy y protegerlos mañana . Las vacunas previenen patologías graves , cuidan a quienes más lo necesitan y evitan que vuelvan enfermedades ya erradicadas. Son seguras, gratuitas y obligatorias ”, indicaron desde el Ministerio de Salud provincial , con ánimo de generar conciencia de su importancia.

En este momento, es crucial actualizar los esquemas indicados de inmunización para la prevención del sarampión, la tos convulsa (Coqueluche), tuberculosis y meningitis , patologías graves, que pueden causar la muerte, y que pueden prevenirse con un simple pinchazo.

Para los y las bonaerenses, las vacunas del Calendario Nacional están disponibles en todos los centros de salud y vacunatorios de los 135 distritos de la provincia.

Saber para prevenir

• Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona y puede llegar a ser mortal. Los casos de mayor gravedad se dan en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso o desnutrición. La vacuna es la única manera de prevenir la enfermedad.

Vacuna: A partir del 1º de enero del 2026 el esquema de vacunación con triple viral será:

. Primera dosis: vacuna triple viral a los 12 meses de edad.

. Segunda dosis: vacuna triple viral entre los 15 y 18 meses de edad, aplicable a niños nacidos desde el 1° de julio de 2024.

A fin de garantizar que todos los niños completen su esquema de vacunación de 2 dosis se continuará vacunando, en el año en que cumplen 5 años de edad, a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y en los primeros 6 meses de 2024.

• Tos convulsa o Coqueluche

Coqueluche es una enfermedad que presenta síntomas leves de las vías respiratorias superiores, y progresa hacia una tos, generalmente paroxística (fase paroxística), caracterizados por una inspiración forzada (reprise) y que suele ser seguida de vómitos. En los lactantes su curso suele ser atípico pudiendo presentar apnea y cianosis. La fiebre está ausente o es mínima. En niños vacunados y adultos, la enfermedad puede presentarse como tos crónica, hasta 10 semanas de duración. Los casos son más graves en menores de 6 meses de vida, especialmente en lactantes prematuros, niños no vacunados y en hijos de madres que no hayan recibido vacuna durante el embarazo

Vacuna: Según el Calendario Nacional de Vacunación, la vacuna está indicada en los siguientes grupos etarios y poblacionales:

. 2, 4 y 6 meses: vacuna quíntuple o pentavalente (esquema primario).

. 15-18 meses: vacuna quíntuple o pentavalente (primer refuerzo).

. 5 años (cohorte 2020): vacuna triple bacteriana celular (segundo refuerzo).

. 11 años (cohorte 2014): triple bacteriana acelular (tercer refuerzo).

. Embarazadas: una dosis de triple bacteriana acelular en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación, independientemente del antecedente de vacunación.

. Convivientes con recién nacidos prematuros de menos de 1500 gramos: una dosis de triple bacteriana acelular.

. Personal de salud en contacto con niños menores de un año: una dosis de triple bacteriana acelular cada 5 años.

coqueluche Este año se triplicaron los casos de tos convulsa en la provincia de Buenos Aires.

• Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad prevenible, tratable y curable causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch. De acuerdo a la localización de la enfermedad, se habla de tuberculosis pulmonar, cuando el órgano afectado es el pulmón. Esta es la forma más común. La tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis que afecta a órganos y tejidos fuera de los pulmones. Son formas más graves y pueden producir artritis, meningitis, osteomielitis, entre otras secuelas.

Vacuna: Deben vacunarse todos los recién nacidos con la BCG para prevenir formas graves de tuberculosis como por ejemplo la meningitis. Es una dosis, antes de egresar de la maternidad. Luego de la aplicación es común que se forme una pequeña elevación de la piel (nódulo) y deje una cicatriz en el sitio de aplicación. Una única dosis es suficiente.

Los casos de tuberculosis aumentaron considerablemente entre 2020 y 2025 en el país. Los casos de tuberculosis aumentaron considerablemente entre 2020 y 2025 en el país.

• Meningitis

La meningitis es la inflamación de las membranas que cubren al cerebro. La causa infecciosa es la más frecuente y dentro de ésta, los virus y las bacterias son los más comunes. Las meningitis bacterianas pueden poner en riesgo la vida o dejar secuelas neurológicas permanentes si no son tratadas a tiempo con antibióticos.

Vacuna: La vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (ACYW) es la que se encuentra disponible gratuitamente en el Calendario Nacional de Vacunación para proteger contra las infecciones graves causadas por meningococo (enfermedad meningocócica invasiva) y sus potenciales complicaciones. Existen dos esquemas diferenciados según etapa de la vida:

. Lactantes

1ª dosis: 3 meses de vida.

2ª dosis: 5 meses de vida.

1er. refuerzo: 15 meses de vida.

Estas dosis tienen el objetivo de proteger de la enfermedad al grupo etario más vulnerable y con mayor riesgo de enfermar y morir.

. Adolescentes

Una dosis única a los 11 años (quienes cumplan 11 años entre enero y diciembre del corriente año).

meningitis

