lunes 29 de septiembre de 2025
29 de septiembre de 2025 - 09:08

Qué región bonaerense atravesará días de mucho calor hasta fin de año

El Servicio Meteorológico Nacional dio su pronóstico de temperaturas y lluvias hasta diciembre. En el centro del país el termómetro subirá más de lo habitual.

Por Agencia DIB
La ola de calor, una preocupación para los ciudadanos. (Agencia Xinhua)

La ola de calor, una preocupación para los ciudadanos. (Agencia Xinhua)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático trimestral y advirtió que desde octubre hasta diciembre gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales, con pocas excepciones regionales. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste es donde más impactará el calor.

Más noticias
Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio bonaerense. (DIB/Ana Roche)

Alerta naranja por fuertes tormentas en los 135 distritos bonaerenses
Rosana Back murió en Miramar.

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta

Tras un comienzo de primavera fresco, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. El nuevo informe -que contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre - proyecta temperaturas normales o superiores a lo habitual en parte del territorio nacional.

Según el organismo, el centro y noreste argentino (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y buena parte de Buenos Aires) enfrentan más de un 55% de probabilidad de registrar calor superior al promedio histórico. En cambio, el NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) aparece como la única zona donde las temperaturas se mantendrán dentro de lo esperado para la época.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Alem, Tejedor y Rivadavia estarán, en principio, dentro de la ola de más calor. Para el resto del territorio, en tanto, el termómetro también será superior a lo habitual para esta última parte del año.

Cómo vienen las lluvias para el trimestre

En medio de un año complejo con fuertes inundaciones que impactaron en al menos dos millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período octubre-diciembre en el territorio bonaerense se prevé que estén dentro de lo normal.

En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) tendrá mayores chances de lluvias por encima de lo habitual, mientras que el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían sufrir un déficit hídrico. (DIB)

Temas
Ver más

Alerta naranja por fuertes tormentas en los 135 distritos bonaerenses

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta

La Anmat prohibió la elaboración y venta de dos marcas de aceite de oliva

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

La Plata, Chascomús, Luján y Pilar se suman a una semana de sake y after office japonés

Abejas: recomendaciones para prevenir y detectar a tiempo la loque americana

Pasión por el periodismo: los medios centenarios que forman parte de DIB

Fentanilo: la presidente de la Comisión Investigadora dice que la ANMAT "no controló" al laboratorio

Los amantes del automovilismo, de parabienes: las "Glorias del TC" hacen rugir los motores en 25 de Mayo

Bahía Blanca: advierten sobre las islas de calor urbanas y sus efectos en la salud y el ambiente

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un aceite de oliva.

La Anmat prohibió la elaboración y venta de dos marcas de aceite de oliva

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El diputado nacional José Luis Espert.

Crece la polémica por el supuesto vínculo entre José Luis Espert y un capo narco

Por  Agencia DIB