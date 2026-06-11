La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. confirmó el inicio de El Niño

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Fenómenos climáticos como lluvias copiosas e inundaciones aumentan el riesgo de la transmisión de leptospirosis.

Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó oficialmente l a formación del fenómeno El Niño en el Océano Pacífico tropical. Tal como se venía advirtiendo, la agencia estadounidense advirtió qu e existe un 63% de probabilidad de que el evento se fortalezca y alcance la categoría de "muy fuerte" durante la segunda mitad de 2026.

Se espera un invierno más lluvioso en la mayoría de los distritos bonaerenses

Advierten por la llegada de "El Niño Godzilla" que podría generar fuertes lluvias en la Cuenca del Plata

"Las condiciones de El Niño se desarrollaron durante el último mes, como lo demuestran las temperaturas superficiales del mar (TSM) superiores al promedio en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Se observaron anomalías de viento del oeste en niveles bajos y anomalías de viento del este en niveles altos sobre el Pacífico ecuatorial central. En conjunto, el sistema acoplado océano-atmósfera reflejó el inicio de las condiciones de El Niño ", indicó la NOAA en su informe.

"El promedio del Conjunto Multimodelo Norteamericano (NMME), pronostica que El Niño se intensificará durante el invierno de 2026-27 en el hemisferio norte verano en el hemisferio sur) y existe un 63% de probabilidad de que se produzca un fenómeno de El Niño muy intenso entre noviembre y enero, que se situaría entre los mayores registrados históricamente desde 1950 ", precisó el documento.

La imagen satelital que compartió la NASA marcando las anomalías en las temperaturas oceánicas en el Pacífico.

De acuerdo a las previsiones, en Argentina, el fenómeno producirá un aumento de las lluvias en la Cuenca del Plata, y podrían darse complicaciones con anegamientos en las provincias del dentro y la región pampeana.

Las zonas de desarrollo agropecuario - como lo son la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires - sufren un importante impacto con la llegada de El Niño, ya que las copiosas precipitaciones inundan grandes extensiones de cultivos y generan pérdida de cabezas de ganado.

Embed El Niño conditions are present and expected to strengthen into the Northern Hemisphere winter 2026-27. An #ElNino Advisory is now in effect. #ENSO https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/BvS1EMdZu8 — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) June 11, 2026

Qué es el fenómeno El Niño

El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) tal como lo describe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo y una gran incidencia en los ciclos productivos, principalmente en las zonas de desarrollo agropecuario.

El ENOS es uno de los patrones más importantes de la llamada variabilidad climática interanual, que incluye modificaciones de la circulación de la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años.

Es importante marcar los dos componentes que intervienen en el fenómeno:

El Niño y La Niña son los componentes oceánicos.

La Oscilación del Sur es el componente atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Este fenómeno comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.

Los efectos de esta oscilación sobre Argentina son diversos y varían dependiendo de la fase, la región y la época del año. En particular durante la primavera y verano el noreste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales durante una fase El Niño. Durante la fase La Niña misma zona tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal.

El fenómeno tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan/disminuyen 0,5°C por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (5 trimestres).

Se cree que el nombre de este fenómeno se originó hace siglos atrás por "El Niño Jesús", cuando en fechas cercanas a la Navidad, los pescadores peruanos se refirieron al fenómeno meteorológico en honor al recién nacido Niño Jesús.

ganado inundacion

La referencia al monstruo Godzilla

Godzilla es un monstruo japonés, que protagonizó numerosas películas y se convirtió en uno de los personajes cinemáticos más famosos.

Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en la película Godzilla y fue protagonista de decenas de cintas no solo japonesas: las más taquilleras han sido las producciones Godzilla de 1998, Godzilla: King of the Monsters de 2019, Godzilla vs. Kong de 2021 y Godzilla x Kong: The New Empire en 2024.

Godzilla es una de las referencias más populares de la cultura japonesa del siglo XX, descrito como un enorme dinosaurio mutante, quien genera y salva del caos a Japón y el mundo.

Se cree que Godzilla fue creado como una metáfora del miedo que sintió Japón tras las bombas atómicas sufridas en la Segunda Guerra Mundial a manos de Estados Unidos en 1945.

Fuente: Agencia DIB