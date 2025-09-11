jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 20:27

Ya hay dos millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia: "sumamente crítico"

Carbap alertó por el agravamiento de la situación. Enojo con el secretario de Agricultura de Javier Mieli, porque dijo que solo puede "escuchar" a los productores, que le reclaman medidas.

Por Agencia DIB
Las inundaciones afectan a miles de hectáreas en la provincia. (Foto: Patricia Gorza)

La situación por las inundaciones en el interior bonaerense no dejó de agravarse en los últimos días y ya hay más de dos millones de hectáreas que están bajo agua o seriamente anegadas, según un informe que publicó hoy la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

La entidad calificó de “sumamente crítica” a la situación y resaltó que el impacto no es solo productivo: “la crisis se profundizó y golpea tanto a la producción como a la vida diaria de miles de familias rurales”, señaló. También resaltó que viene alertando “en soledad” un empeoramiento continuo de la situación, que DIB viene reportando.

“Al principio, marzo/abril, el epicentro de la inundación se concentraba en los partidos de Bolívar, 25 de mayo, Carlos Casares, 9 de Julio y parte de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, con las precipitaciones acumuladas en los últimos 60 días, el área afectada se fue ampliando de manera alarmante”, describe el informe.

En el documento que difundió Carbap se precisa que “hoy se estiman casi 1,5 millones de hectáreas comprometidas en el centro bonaerense y, si se contempla la totalidad de la cuenca del río Salado, el número supera los 2 millones de hectáreas con graves problemas de anegamiento o inundación”.

Los técnicos de Carbap agregan a eso “aquella superficie que, si bien no está inundada o anegada, tampoco puede ser trabajada por falta de piso para la maquinaria o imposibilidad de acceso, por lo que la superficie afectada y que corre riesgos para la producción supera los 3 millones de hectáreas”.

El detalle de la situación hoy en la provincia según el informe es el siguiente:

Carbap Inundaciones Sep 2025 CUADRO

Fuentes de la entidad dijeron a DIB que si en las próximas semanas se producen lluvias importantes, la situación podría pasar de muy grave a “dramática”.

Carbap viene alertando, además, sobre la paralización de las obras del Plan Maestro del Salado dispuesta por el gobierno de Javir Milei, que no libera los recursos contenidos en el Fondo Hídrico. Se trata, específicamente, el dragado en el tramo IV.2, una especie de “cuello de botella” ubicado entre las localidades de Roque Pérez y Ernestina donde se generaron desbordes de magnitud.

Carbap_Inundaciones Sep 2025a(1) (1)

Enojo con Julio Irureta, secretario de Agricultura

Ayer se dio una situación particular en la Cámara de Comercio de 9 de julio: la Sociedad Rural Argentina organizó una reunión con el ingeniero en hidráulica Marcelo Rastelli. Pero a poco de comenzar, los cerca de 100 productores advirtieron la presidencia del secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta. Pese a que fue convocado por la SRA, Iraeta dijo que estaba allí “solo para escuchar”.

“Entiendo lo que es el problema. Mi familia está al lado de Daireaux, y en el año 1987 estuvimos tres años con el campo abajo del agua. Así que entiendo perfectamente lo que es el drama. Es dramático, es espantoso, es horrible, por eso también vengo a escucharlos, a ver si algo se puede hacer”, dijo el funcionario, según reportó el medio Camponoticias.

La respuesta de Iraeta, que el 9 de Julio estuvo acompañado por el titular de La Rural, Nicolás Pino, generó indignación en los productores, que buscaban respuestas a los múltiples pedido de asistencia que vienen realizando.

En Carbap también existe cierto malestar por el rol de la SRA: consideran que se ocuparon de la situación de modo tardío, y lo consignaron elípticamente en el informe. Pino fue objeto, en las últimas semanas, de especulaciones sobre la posibilidad de sumarse al gabinete de Milei en un área vinculada a la política agropecuaria.

