Qué es un zifio, el misterioso cetáceo de aguas profundas que apareció en San Clemente del Tuyú

Un ejemplar de zifio , uno de los cetáceos más misteriosos y menos estudiados del planeta, sorprendió a la localidad de San Clemente del Tuyú . El hallazgo desencadenó un complejo operativo de rescate nocturno por parte de la Fundación Mundo Marino , a través del cual el animal logró ser devuelto al mar, aunque horas más tarde, fue encontrado sin vida varado en la arena. Los resultados preliminares indicaron que el cetáceo pudo haber muerto de neumonía .

De lo que sí hay certeza es que no es común ver este tipo de animales en las costas bonaerenses y, entre los cetáceos - mamíferos marinos que incluyen ballenas, delfines y marsopas - su nombre no resulta familiar, justamente porque hay muy poca información sobre ellos.

"Los zifios pertenecen al grupo de cetáceos odontocetos , al igual que los delfines, porque presentan dientes, pero son muy poco conocidos, ya que son habitantes de aguas profundas ; no es frecuente verlos en las costas de la provincia de Buenos Aires salvo que varen, hay muy pocos registros, como investigadores hemos podido muestrear algunos, pero es una familia de cetáceos muy poco conocida", indicó a Agencia DIB Carolina De León, Licenciada y Doctora en Ciencias Biológicas, becaria postdoctoral de CONICET y miembro del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

La especialista precisó que "son muy pocos los ejemplares que han sido recuperados y han podido describir la totalidad de sus características", por lo que "se conoce muy poco de esta familia". Asimismo, destacó que "a diferencia del resto de los odontocetos tienen solo un par de dientes, no la mandíbula completa repleta de dientes, y en algunas especies sólo emergen en los machos y no en las hembras".

De León remarcó que "una característica muy particular que tienen estos animales es que presentan el hocico bastante elongado y los define que en la parte de abajo, en la garganta, tienen dos pliegues". Sobre el porte de estos mamíferos, describió que "son muchísimo más robustos que otros cetáceos y pueden pesar muchas toneladas".

De la poca información que hay registrada, la especialista sostuvo que "generalmente los que varan en nuestras cosas son juveniles y este que varó en San Clemente, de unos 4,5 metros, también es un juvenil" y agregó que "es muy difícil determinar género y especie, y hay muy pocos especialistas en el mundo que pueden decir de qué especie se trata, pero se sabe que pueden medir muchísimo más que ese tamaño".

El cuerpo del zifio fue trasladado para realizarle diversos estudios. La Fundación Mundo Marino proporcionó muestras de distintos tejidos al IIMyC de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), para análisis a posteriori. Además contó con la colaboración de científicos de la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Fuente: Agencia DIB