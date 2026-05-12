El reclamo por el financiamiento universitario fue masivo y el gobierno lo tildó de "acto opositor"

Centenares de miles de personas participaron hoy de la marcha federal universitaria que llevó a la Plaza de Mayo la exigencia al gobierno de Javier Milei de que aplique la ley de financiamiento para las casas de altos estudios, que implica un aumento de las partidas para el funcionamiento y para los salarios docentes. El gobierno, en tanto, ratificó que no lo hará y calificó de “completamente política” y de “opositora” a la movida.

Aunque el epicentro estuvo en CABA, la Cuarta Marcha Federal Universitaria fue en realidad una jornada de protesta que se desarrolló en todo el país, con manifestaciones muy importantes en grandes ciudades del interior del país, en órdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca . En todas partes hubo una fuerte presencia de docentes y no, pero también un masivo respaldo de alumnos, organizaciones gremiales, sectores políticos y, sobre todo, ciudadanos de a pie.

La respuesta el gobierno fue tajante: rechazo total al reclamo. “La única ley que aplicaremos es la de presupuesto ”, habían señalado la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el secretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, horas antes de la manifestación. El gobierno también oficializó un nuevo recorte de partidas de fondos para esas casas de estudio, esta vez por 5.303 millones de pesos, en el marco de la protesta.

La diferencia entre las normas es tajante: la de Financiamiento fue votada (en varias oportunidades antes que quedó conformada tras un veto inicial del Presdiente) para devolver parte de los fondos del ajuste a las casas de estudio que está cointenido en el Presupuesto. De ahí que el gobierno sostenga que solo aplicará esta última.

Los discursos en Plaza de Mayo

En el acto central en la Plaza de Mayo, que estuvo colmada al igual que sus inmediaciones en un radio de varias cuadras en derredor, se leyó un documento en el cual se denunció que el sistema universitario nacional está en estado crítico debido a que el Gobierno “incumple la regla democrática y constitucional básica”, que implica cumplir con la Ley de Financiamiento, suspendida tras ser judicializada por el Ejecutivo, sobre lo que ahora debe decidir la Corte.

“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública", pidieron los oradores que leyeron el texto.

En su pedido, titulado "Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley Por la universidad pública y en defensa de la democracia", los universitarios alertaron también que la universidad es "un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo".

El acto había comenzado a las 17 con el Himno Argentino en una plaza colmada de gente: alumnos, docentes, y familias. Al grito de "¡Patria sí, colonia no!" el primero en tomar la palabra fue el periodista Gonzalo Giles, representado a las personas con discapacidad, que también reclama financiamiento y la aplicación plena de una ley, en este caso de emergencia, para asegurarlo: "Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque así el ajuste entra más fácil".

Durante toda la jornada, además de la participación de decanos y autoridades de diversas unidades académicas junto con alumnos y simpatizantes de la causa por fuera de la comunidad universitaria, se pudo ver a varios artistas

Los encargados del acto central fueron siete oradores de los frentes gremiales docentes y no docentes: la Conadu, la Conadu histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Asociaciones de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Universitarios (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

La movilización fue convocada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes, pero también tuvo el respaldo de la CGT. Entre los manifestantes hubo presencias políticas como la del gobernador Axel Kicillof -llegó con una columna del MDF, con funcionarios e intendentes aliados-, la diputada camporista Mayra Mendoza, los triunviro de Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello, además de diputados y senadores de la UCR y la izquierda.

"La universidad pública es una de las mayores conquistas de la democracia argentina. Frente al ajuste y el desfinanciamiento del gobierno de Milei, defenderla es cuidar la ciencia, el desarrollo y el derecho al futuro", fue el mensaje de la cuenta del "Centro de Estudios Derecho al Futuro” que resposteó en X el mandatario bonaerense.

Fuente: Agencia DIB.