Violencia de género: hubo 90 femicidios en los primeros cuatro meses del año y 356 tentativas

Este año, en nuestro país, los principales ejes de reclamo están centrados en lo que el movimiento de mujeres concibe como un “fuerte retroceso” a partir del desfinanciamiento de las políticas de género.

En San Nicolás, un grave caso de violencia de género. Una mujer resultó con costillas fracturadas y un pulmón perforado.

La consigna #NiUnaMenos sigue vigente, ante la cantidad de crímenes por desigualdad y odio de género que se reportan mes a mes.

El Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) presentó los datos del Registro de Femi(ni)cidios desde el 1º de enero al 30 de abril de 2026, que determinan que en los primeros cuatro meses del año hubo un crimen de odio por género cada 32 horas - 90 en total - y al menos 356 tentativas de femicidio denunciadas.

"Las cifras revelan la violencia extrema que atraviesan las mujeres y disidencias en Argentina y la deficiente respuesta estatal para las víctimas", precisaron desde la entidad, y le pidieron al Gobierno la declaración de emergencia nacional en violencias de género , "con el objetivo de restituir y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo".

"En un contexto donde proliferan los discursos negacionistas y de odio de género, así como la puesta en agenda de medios de supuestas denuncias falsas de mujeres, los datos el informe indican que se registró el porcentaje más bajo de los últimos años en las denuncias previas realizadas por las víctimas de femicidio: sólo el 10% había denunciado a quien luego fue su femicida", subrayó el documento.

Los datos

Las provincias que presentan tasas más altas de feminicidios en el año 2026 son: Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe. Ademá, Argentina posee una tasa nacional de femicidios de 0,4 cada 100.000 mujeres al 30 de abril de 2026. Esa estadística se basa en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, de acuerdo a densidad poblacional de cada jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron en total 35 femicidios, de los cuales 27 fueron directos, dos vinculados de niño/varón, dos trans/travesticidios y cuatro femicidios por narcotráfico/crimen organizado.

Infografia Feminicidios (5)

Teniendo en cuenta la relación entre víctima y victimario, el 50% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. El 13% de los femicidios fue cometido por familiares (directos e indirectos) de la víctima. El 11% de los femicidios fue cometido por sicarios o bandas mafiosas. El 8% de los femicidios fue cometido por otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc). El 5% de los femicidios fue cometido por desconocidos.

90 Femicidios, 1 Femicidio cada 32 horas.

356 Intentos de Femicidios.

67 Femicidios directos.

3 Vinculados de niños/varones.

1 Vinculados de niñas/mujeres.

3 Trans/Travesticidios.

11 Feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado.

5 Suicidios feminicidas.

1 crimen de odio.

2 muertes violentas asociadas al género (delitos tales como robos, etc ).

9 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).

61 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.

En cuanto al escenario en el que ocurrieron los crímenes, el domicilio sigue siendo el lugar más inseguro: el 67% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. El 14% de los femicidios fueron en la vía pública, el 4% de los femicidios fueron en la vivienda del victimario, el 6% de los femicidios fue en descampados, y otro 6% en otros lugares tales como hoteles, trabajo.

Todos los datos del informe se pueden consultar en el siguiente documento:

Reporte femicidios Observatorio Nacional MuMaLa Abril 2026.docx (3)

Fuente: Agencia DIB