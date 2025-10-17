Presentaron en Diputados un proyecto para crear la Universidad Nacional de Tres Arroyos

Congreso de la Nación Argentina. (DIB)

En un paso histórico para una importante región bonaerense, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos (UNTA), una institución que busca fortalecer el desarrollo educativo, social y económico del sudoeste bonaerense.

El proyecto presentado por el diputado Nacional Hugo Yasky y acompañado por las diputadas Blanca Osuna y Danya Tavela, propone la creación de una universidad pública, gratuita e inclusiva, con sede en Tres Arroyos y alcance regional hacia los distritos de Adolfo González Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Lobería, Monte Hermoso, San Cayetano y Necochea.

Según informó La Voz del Pueblo, la propuesta es el resultado de la gestión del intendente Pablo Garate, quien desde el inicio de su mandato impulsó la creación de una universidad local. El jefe comunal trabajó junto a Alberto Dibber, Patricio Ferrario y Valeria Guido, actual coordinadora del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta), en la elaboración y promoción de la iniciativa que ahora toma forma legislativa.

"La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación universitaria a miles de jóvenes del sudoeste bonaerense, con una oferta académica orientada a las necesidades productivas, agroalimentarias e industriales de la región”, indicó el municipio en un comunicado.

El proyecto plantea una universidad moderna e innovadora, organizada por departamentos y con carreras que respondan a la demanda del contexto. También prevé la conformación de un Consejo Consultivo integrado por representantes del sector social y productivo regional. El camino hacia la UNTA se apoya en la experiencia del Cresta, que desde 2005 ha formado a más de 10.000 estudiantes y mantiene convenios con numerosas universidades nacionales. (DIB)

