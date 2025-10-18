sábado 18 de octubre de 2025
18 de octubre de 2025 - 11:52

Necochea: la Plaza Dardo Rocha se llenó de cuentos en la Maratón de Lectura

El Instituto de Formación Docente Nº 31 reunió a chicos, docentes y vecinos en una jornada dedicada a disfrutar de la literatura y fomentar el amor por los libros desde la infancia.

Todo listo para la Maratón de Lectura en Necochea.&nbsp;

Todo listo para la Maratón de Lectura en Necochea. 

Ecos Diarios

La Plaza Dardo Rocha de la ciudad de Necochea se convirtió en escenario de una nueva edición de la Maratón de Lectura organizada por el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 31. La actividad estuvo destinada a jardines de infantes y escuelas primarias, y reunió a estudiantes, docentes y vecinos que se acercaron a disfrutar de la literatura.

Más noticias
El Ministerio de Transporte redefinió la distribución del régimen transitorio de subsidios destinado a las empresas de transporte automotor.

La Provincia reparte mal: algunas ciudades duplican fondos mientras otras apenas suman un 9%
Necochea celebra 144 años de su nacimiento como ciudad.

Aniversario: Necochea celebra 144 años de su constitución como ciudad

La jornada se desarrolló este jueves desde las 9.30 horas hasta las 15.30, con un receso al mediodía.

Silvina Domínguez, bibliotecaria del instituto, explicó a Ecos Diarios que junto a sus colegas Lucía Dalinger y Carolina Márquez prepararon la jornada con la colaboración de los futuros docentes del instituto. “Nuestro objetivo es llevar la lectura desde el instituto hacia la comunidad y fomentar el disfrute por la literatura desde edades tempranas. Esta jornada es nuestro granito de arena para la formación de nuestros estudiantes y de la comunidad de Necochea”, destacó.

Según explicó Dalinger, este año el énfasis estuvo puesto en jardín de infantes y en los primeros ciclos de primaria. “Es una oportunidad para que los chicos descubran la lectura de manera divertida y para que nuestros estudiantes aprendan a desarrollar propuestas educativas”, señaló.

Espacios

Los espacios de lectura fueron diseñados por los estudiantes del instituto junto a sus profesores, quienes se encargaron de preparar actividades que incluyeron la lectura de cuentos y la organización de pequeños talleres literarios.

Domínguez remarcó que el disfrute por la lectura es “fundamental para el crecimiento de los niños” y que, como instituto de formación docente, no pueden estar alejados de esa misión.

Las organizadoras agradecieron también la colaboración de la Secretaría de Turismo, que facilitó la infraestructura necesaria para el desarrollo del evento. “Desde que les presentamos la propuesta, se pusieron codo a codo con nosotros. Sin su apoyo no hubiéramos podido contar con la sombra para los chicos ni con todo lo necesario para llevar adelante la jornada”, destacaron Domínguez y Dalinger.

Temas
Ver más

La Provincia reparte mal: algunas ciudades duplican fondos mientras otras apenas suman un 9%

Aniversario: Necochea celebra 144 años de su constitución como ciudad

El crimen de Magalí Vera en Necochea: juicio con fechas confirmadas

Ya están a la venta los pasajes aéreos para viajar a Villa Gesell

Violencia en una escuela de Mar del Plata: una alumna de primaria atacó a golpes a la directora

El día que Hells Angels y Tehuelches invadieron de motos y tiros la paz de Luján

La nena herida por la explosión en la feria de ciencias en Pergamino "evoluciona favorablemente"

Zona Fría: un sector de la UCR expresó su preocupación por la eliminación del régimen

Presentaron en Diputados un proyecto para crear la Universidad Nacional de Tres Arroyos

Día Internacional de la Alimentación: ¿Quiénes pueden recomendar lo que comemos?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre Humming Airways.

Ya están a la venta los pasajes aéreos para viajar a Villa Gesell

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los productores de papa quieren ser tenidos en cuenta en la discusión de la Ley de suelos.

Productores de papa reclaman ser incluidos en el debate por la ley de suelos

Por  Agencia DIB