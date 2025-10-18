Necochea: la Plaza Dardo Rocha se llenó de cuentos en la Maratón de Lectura

La Plaza Dardo Rocha de la ciudad de Necochea se convirtió en escenario de una nueva edición de la Maratón de Lectura organizada por el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 31. La actividad estuvo destinada a jardines de infantes y escuelas primarias , y reunió a estudiantes, docentes y vecinos que se acercaron a disfrutar de la literatura.

La jornada se desarrolló este jueves desde las 9.30 horas hasta las 15.30, con un receso al mediodía.

Silvina Domínguez , bibliotecaria del instituto, explicó a Ecos Diarios que junto a sus colegas Lucía Dalinger y Carolina Márquez prepararon la jornada con la colaboración de los futuros docentes del instituto. “Nuestro objetivo es llevar la lectura desde el instituto hacia la comunidad y fomentar el disfrute por la literatura desde edades tempranas . Esta jornada es nuestro granito de arena para la formación de nuestros estudiantes y de la comunidad de Necochea”, destacó.

Según explicó Dalinger, este año el énfasis estuvo puesto en jardín de infantes y en los primeros ciclos de primaria. “Es una oportunidad para que los chicos descubran la lectura de manera divertida y para que nuestros estudiantes aprendan a desarrollar propuestas educativas”, señaló.

Espacios

Los espacios de lectura fueron diseñados por los estudiantes del instituto junto a sus profesores, quienes se encargaron de preparar actividades que incluyeron la lectura de cuentos y la organización de pequeños talleres literarios.

Domínguez remarcó que el disfrute por la lectura es “fundamental para el crecimiento de los niños” y que, como instituto de formación docente, no pueden estar alejados de esa misión.

Las organizadoras agradecieron también la colaboración de la Secretaría de Turismo, que facilitó la infraestructura necesaria para el desarrollo del evento. “Desde que les presentamos la propuesta, se pusieron codo a codo con nosotros. Sin su apoyo no hubiéramos podido contar con la sombra para los chicos ni con todo lo necesario para llevar adelante la jornada”, destacaron Domínguez y Dalinger.