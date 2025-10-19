domingo 19 de octubre de 2025
19 de octubre de 2025 - 09:32

Alerta amarilla: la semana comienza con fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires

Según el SMN, alerta amarilla para Bahía, Patagones, Villarino, Puan, Dorrego, Rosales, Pringles, Suárez, Saavedra, Tornquist y Monte Hermoso

Por Agencia DIB
Alerta amarilla por vientos para la provincia de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). - DIB -

Alerta Meteorológica Domingo
Alerta meteorol&oacute;gica por vientos para este domingo, seg&uacute;n el Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

Alerta meteorológica por vientos para este domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, para la madrugada y hasta mañana del lunes el nivel amarillo de alerta se extiende para todo el oeste bonaerense, Costa Atlántica desde el sur hasta Necochea, y centro de la provincia.

Las áreas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros horarios, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Por  Agencia DIB