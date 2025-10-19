Alerta amarilla: la semana comienza con fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires

Alertas amarillas por vientos para este domingo y lunes en la provincia de Buenos Aires, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el SMN, alerta amarilla para Bahía, Patagones, Villarino, Puan, Dorrego, Rosales, Pringles, Suárez, Saavedra, Tornquist y Monte Hermoso
Para la tarde y noche de hoy, y madrugada de mañana lunes, alerta amarilla por vientos para costa y norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, costa y oeste de Villarino, Puan, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra, zona baja de Tornquist y Monte Hermoso.
Sin embargo, para la madrugada y hasta mañana del lunes el nivel amarillo de alerta se extiende para todo el oeste bonaerense, Costa Atlántica desde el sur hasta Necochea, y centro de la provincia.
Las áreas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros horarios, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.
Más información en la página del Servicio Meteorológico Nacional. (DIB)