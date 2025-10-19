Alerta amarilla: la semana comienza con fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires

Alerta amarilla por vientos para la provincia de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). - DIB -

Alertas amarillas por vientos para este domingo y lunes en la provincia de Buenos Aires, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la tarde y noche de hoy, y madrugada de mañana lunes, alerta amarilla por vientos para costa y norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, costa y oeste de Villarino, Puan, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra, zona baja de Tornquist y Monte Hermoso.

Alerta Meteorológica Domingo Alerta meteorológica por vientos para este domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, para la madrugada y hasta mañana del lunes el nivel amarillo de alerta se extiende para todo el oeste bonaerense, Costa Atlántica desde el sur hasta Necochea, y centro de la provincia.

Las áreas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros horarios, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Alerta Meteorológica Lunes Alerta meteorológica para este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Más información en la página del Servicio Meteorológico Nacional. (DIB)

