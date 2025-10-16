Facundo Bogarín, el Teatro Ciego y el día a día sin ver

Desde hace más de quince años Facundo Bogarín se dedica al teatro . La ceguera que padece desde adolescente no fue un freno para desarrollar su pasión por actuar.

Pero la fama grande le llegó a este porteño con su personaje de Edgardo, uno de los integrantes de “División Palermo”, la exitosa serie de Netflix que ya lleva dos temporadas.

Bogarín también forma parte de Teatro Ciego , la sala del barrio de Palermo donde las artes escénicas se desarrollan completamente a oscuras. Además, creó junto a su pareja la cuenta Ciegología, que se dedica a comunicar y difundir, a través del humor, la cotidianeidad y las problemáticas de las personas ciegas.

Desde calle Jorge Luis Borges al 1974, Bogarín compartió los detalles sobre cómo es la experiencia ciega, yendo desde las pequeñas estrategias para lidiar con las complicaciones de la vida cotidiana hasta la importancia de la comunicación de las dificultades de los ciegos y ciegas, pasando por el disfrute como espectador de las disciplinas que lo apasionan: el cine y el teatro. Y nada menos que en una fecha tan especial como el Día del Bastón Blanco, que se conmemora cada 15 de octubre.

-Facundo, ¿se dice persona ciega o se dice persona que no ve?

-Desde mi persona y también desde Teatro Ciego, preferimos decir ciego, aunque también hay personas que no ven que se perciben como no videntes. A mi no me gusta el término porque te define por la negativa, pone el foco en lo que no podes hacer. En cambio, ciego es más lindo.

-¿La gente ciega ve todo negro? ¿Cómo funciona esto?

-No, la ceguera absoluta y total es no ver nada, no ver ningún color, ni siquiera negro. Es como intentar ver con la mano. No le llega al cerebro ninguna información, por lo tanto ningún color, por lo tanto ni siquiera negro. Entre ver bien y no ver, hay muchas formas de ver mal. Hay mucha gente que no ve colores; o que no tiene el campo visual completo del ojo, o que no tiene potencia y ve difuminado. Hay muchas formas de cegueras hasta llegar a la ceguera absoluta, que es no ver nada.

-Y esto, dicho por una persona que además vio hasta su adolescencia.

-Si, claro. Mucha gente me dice: "¿Y cómo sabés que no ves nada, si nunca viste?". Sí sé lo que es ver y sé lo que es no ver. Hablo desde mi experiencia, y ver nada es no ver nada.

-¿Qué sueña una persona ciega?

-Generalmente la gente cuando duerme no está viendo, duerme con los ojos cerrados. En mi caso, yo que conozco las imágenes, sueño como todo el mundo. En mis sueños veo. Supongo que la gente que nunca vio, no sueña con imágenes porque no sabe como formarlas.

-Y, por ejemplo, con tus compañeros de “División Palermo”. ¿Soñás con su voz o con la imagen que te hacés de ellos?

-Sueño con la imagen que me fui haciendo de ellos. No voy a decir con quién soñé y en qué situación pero si sueño con ellos. Lo que mi imaginación creó de esa persona me lo cruzo en los sueños.

-¿Es cierto que las personas ciegas desarrollan más otros sentidos?

-No sé si desarrollan, porque no escucho más que antes, pero sí le presto más atención. La atención que antes gastaba en ver, ahora está disponible para los otros sentidos que cobran otra importancia. Lo que escuchaba, cuando veía, no era tan importante como ahora, que mi vida puede depender de eso.

-¿Cómo hace una persona ciega para orientarse en la calle?

-Primero, prestando atención. Segundo, validando la información con la gente. Si llego a un lugar y justo escucho que pasa alguien caminando, le puedo preguntar. Hoy en día también con la tecnología y los celulares también es mucho más fácil, aunque mayormente no uso GPS porque me suena el celular y lo quiero callar.

-¿Cómo usa el dinero una persona ciega?

-Hay algo de confianza me parece. Si me dicen: “tomá, te doy este billete de $200”, le creo. Hoy en día hay aplicaciones en el celular que le ponés el billete adelante de la cámara y te dice de cuánto es.

-¿Y los billetes no se pueden diferenciar por el tacto?

-Sí, pero el tema es que el papel al ser tan blandito, si vos lo doblás y cerrás la billetera se aplasta y el relieve se pierde. La gente por ahí me dice: “No pero mirá, tocá ahí que el billete tiene esto”, y me parece que es más algo visual que ellos están viendo y que al tocarlo sienten que están tocando, pero no se siente nada. Para mí, no es útil. Así que yo consulto y confío.

-¿Cómo hace una persona ciega para saber que la ropa que se está poniendo combina?

-Mucho tiempo de mi vida no me importaba que la ropa combine, me importaba sentirme cómodo. Pero ahora, mi trabajo lleva cierta exposición, y a la vez también me divierte combinar más allá de que lo vea o que no lo vea. Voy teniendo como cierto orden en la ropa para saber los colores, desde las zapatillas hasta las remeras.

Me doy cuenta por las texturas de la ropa, por las formas y por el corte. Trato de no tener prendas iguales. Eso de “¡Ay! Me gustó esta remera, la tengo en todos los colores”, no lo hago porque no voy a saber lo que me pongo

-¿Cómo hace una persona ciega para poder disfrutar del teatro o del cine?

-En las películas, hay un formato que se llama audiodescripción, en el que una voz en off te va narrando todas las cuestiones visuales que la persona ciega no ve. Eso también se aplica en algunos teatros, donde enchufás unos auriculares en la silla y tenés una descripción de la obra.

Después está Teatro Ciego: toda nuestra narrativa está pensada para entenderla sin ver. Nosotros trabajamos en completa oscuridad, así que todos los espectadores y actores de nuestro teatro pasan por el rato que dure la obra a ser ciegos. Todas nuestras obras tienen estímulos en todos los otros sentidos, cada escena tiene un aroma, un efecto táctil, sonido por todos lados y algo para degustar.

teatro ciego

- Teatro Ciego no es particularmente para ciegos. Me parece que entrar a una sala no es impactante para mí. En cambio para la persona que ve es donde realmente el flash toma otra dimensión y es una experiencia nueva y distinta.

- Tenés una gran labor en redes de difundir cómo vive una persona ciega ¿Cuál es la importancia para vos de poder difundir cómo es ser una persona ciega en redes?

- Ciegología empezó como un juego con mi novia. Empezamos haciéndolo un poco en chiste, y terminó tomando otra importancia porque nos empezaron a hablar padres que tenían hijos ciegos; o gente que el padre se le estaba quedando ciego; o profesores de alumnos ciegos. Empezó a tomar otro tinte y sin perder lo fresco y el humor, tratamos de comunicar, acercar la información más allá de mí, para todas las personas ciegas y para toda la gente que se pueda llegar a cruzar a una, o que tenga interés o curiosidad acerca de cómo es vivir sin ver.

- ¿Qué significó para vos poder ocupar un espacio en “División Palermo”?

- Algo muy grande, orgullo, alegría y todo eso. El orgullo es ahora a la distancia, cuando ves que formaste parte de algo que caló tan hondo en la cultura popular. En el momento fue un desafío, porque es una responsabilidad trabajar con un equipo tan grande, por primera vez en Netflix y todo lo que eso significa. Así que fue una responsabilidad, conocí mucha gente, aprendí mucho de los compañeros de dirección porque si bien yo hago teatro hace 15 años, no es lo mismo actuar en teatro que en un formato audiovisual. Cambia mucho. Fue un gran aprendizaje, una gran alegría, una gran escuela, conocí gente muy buena onda y sigue teniendo repercusión.