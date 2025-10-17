viernes 17 de octubre de 2025
17 de octubre de 2025 - 17:40

Violencia en una escuela de Mar del Plata: una alumna de primaria atacó a golpes a la directora

La protagonista del caso de violencia escolar fue la directora de la Escuela Primaria N°63 del barrio Autódromo quien sufrió un traumatismo de cráneo.

El episodio de violencia escolar se produjo en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N°63, ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata.

Un violento episodio ocurrido en una escuela primaria de Mar del Plata volvió a encender las alarmas sobre los casos de violencia en el ámbito escolar. Una alumna atacó a golpes de puño y patadas a la directora de la institución cuando intentaba intervenir para frenar una pelea entre estudiantes.

La mujer debió ser hospitalizada con un traumatismo de cráneo y lesiones múltiples. El hecho ocurrió en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N°63, ubicada en el barrio Autódromo. Según confirmaron fuentes del establecimiento, la víctima fue Cecilia Bonillo, directora del colegio, quien recibió atención médica luego de ser agredida por la menor.

La situación generó conmoción entre docentes, familias y autoridades educativas, ya que no se trató de un hecho aislado. “Esta alumna ya había protagonizado otros episodios de violencia dentro del colegio. En una ocasión anterior, la directora sufrió una fisura de cadera por intentar detenerla”, señalaron desde la institución.

“Esta no es la primera vez que la directora resulta golpeada por la estudiante, ya que hace pocos meses sufrió fisura de cadera al volver a interponerse para evitar que el resto de los chicos presentes en el aula pudieran ser alcanzados e intentar calmar los ataques”, relataron.

La alumna tenía antecedentes de violencia

Sin embargo, la directora no fue la única que recibió agresiones. Cuatro docentes sufrieron golpes de puño y patadas en diversas ocasiones por parte de la misma estudiante. La situación preocupa a todo el personal de la escuela, que hace énfasis en la necesidad de que la menor reciba contención.

De acuerdo con el testimonio de los docentes, la niña atraviesa episodios de ira recurrentes. “Ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”, indicaron fuentes del colegio, y advirtieron que el cuerpo docente “vive con temor” ante la posibilidad de nuevos ataques.

En un comunicado difundido por redes sociales, la dirección de la escuela manifestó que trabaja “activamente con el equipo de inspectores, la jefatura distrital y las estructuras territoriales de la modalidad de psicología” para abordar la situación.

Se agotaron las instancias

“Las acciones desarrolladas apuntan al fortalecimiento de la escuela como territorio de paz, de enseñanza y de cuidado, aspectos fundamentales e irrenunciables en nuestras escuelas”, expresó el documento.

Pese a los esfuerzos, los docentes aseguran que el acompañamiento institucional y familiar resulta insuficiente. “Se han agotado las instancias de trabajo, no hay apego al tratamiento y la comunidad educativa reclama medidas de contención y cuidado tanto para la niña como para el resto de los alumnos y el personal docente”, remarcaron.

