jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 20:37

Día Internacional de la Alimentación: ¿Quiénes pueden recomendar lo que comemos?

En el Día Internacional de la Alimentación, estudiantes y profesionales de la nutrición comparten su opinión al respecto de un fenómeno problemático de esta época: los influencers y sus recomendaciones de comidas.

Por Agencia DIB
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación

El 16 de octubre se celebra el Día Internacional de la Alimentación, una efeméride que fue creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en pos de la lucha mundial contra el hambre y la malnutrición.

Más noticias
Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. 

Día Mundial de la Alimentación: la seguridad alimentaria como desafío colectivo
Campaña para una alimentación saludable. 

Alimentación clave: llaman a reflexionar sobre qué comemos

En esta ocasión, la celebración llega en medio de un fenómeno que ya lleva varios años alarmando a nutricionistas y médicos, relacionado a los influencers que hacen recomendaciones alimenticias sin ser profesionales. Un caso que llegó a la justicia recientemente fue el de Santiago Maratea, quien esquivó múltiples citas judiciales en La Plata luego de haber recomendado un té para bajar de peso.

A raíz de este disparador, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (donde se dicta la Licenciatura de Nutrición) compartieron sus opiniones.

Temas
Ver más

Día Mundial de la Alimentación: la seguridad alimentaria como desafío colectivo

Alimentación clave: llaman a reflexionar sobre qué comemos

Facundo Bogarín, el Teatro Ciego y el día a día sin ver

Violencia de género: detienen al dueño de una radio de La Plata

Circuito represivo de la Zona Oeste del Conurbano: acusación por crímenes sexuales y delitos contra niños

Cirugía plástica reconstructiva: el después del cáncer de mama

Cuánto le cobra Nación a Bahía Blanca por el alquiler de dos puentes sobre el Canal Maldonado

Demuelen un edificio en la costanera de Santa Teresita por "seguridad"

Incendio en el depósito de La Plata: peritaje revela que todo comenzó con una falla en una luminaria

Kreplak cuestionó al Gobierno por suspender la vacuna gratuita contra la fiebre amarilla

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los puentes de Bahía Blanca aportados por el Ejército. (Emilia Maineri/La Nueva.)

Cuánto le cobra Nación a Bahía Blanca por el alquiler de dos puentes sobre el Canal Maldonado

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los candidatos Diego Santilli junto a Karen Reichard, en el lanzamiento del libro de Javier Milei. (Instagram/@karenreichardt1)   video

Karen Reichardt, polémica: dijo que el electorado opositor "tiene una enfermedad mental"

Por  Agencia DIB