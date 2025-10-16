Día Internacional de la Alimentación: ¿Quiénes pueden recomendar lo que comemos?

El 16 de octubre se celebra el Día Internacional de la Alimentación, una efeméride que fue creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en pos de la lucha mundial contra el hambre y la malnutrición.
En esta ocasión, la celebración llega en medio de un fenómeno que ya lleva varios años alarmando a nutricionistas y médicos, relacionado a los influencers que hacen recomendaciones alimenticias sin ser profesionales. Un caso que llegó a la justicia recientemente fue el de Santiago Maratea, quien esquivó múltiples citas judiciales en La Plata luego de haber recomendado un té para bajar de peso.
A raíz de este disparador, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (donde se dicta la Licenciatura de Nutrición) compartieron sus opiniones.