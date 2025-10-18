sábado 18 de octubre de 2025
18 de octubre de 2025 - 15:53

El refoma laboral de Javier Milei contemplaría la posibilidad de jornadas de trabajo de 13 horas

Lo reveló Martín Varsasvsky, un emprsario íntimo del Presidente. Levantó polémica. Buscó relativizarlo: el cambio figura como una "opción" en el proyecto.

Por Agencia DIB
Martín Varsasvsky y su hija, tras uno de sus encuentros con Javier Milei.&nbsp;

Martín Varsasvsky y su hija, tras uno de sus encuentros con Javier Milei. 

El empresario Martín Varsavsky, quien ha compartido cenas con el presidente Javier Milei, reveló en las redes sociales que el proyecto de reforma laboral en el que piensa en mandatario incluye jornadas de trabajo de 13 horas.

Más noticias
Javier Milei firmó en Tucumán el Pacto de Mayo con 18 gobernadores. (Oficina del Presidente)

Con la reforma laboral sobre la mesa, se pone en funcionamiento el Consejo de Mayo
El presidente Javier Milei en Santiago del Estero. 

Milei desembarcó en el norte para pedir el voto "contra la barbarie kirchnerista"

La revelación de Varsasvsky generó una fuerte polémica en las redes, por lo que el inversor intentó relativizar el dato: dijo que se trata de una propuesta opcional y negociable, no de una imposición.

A través de sus redes sociales, Varsavsky explicó que un borrador de reforma laboral que circula en el Gobierno, inspirado en el reciente "modelo griego", contempla la posibilidad de extender la jornada hasta 13 horas, pero siempre de forma "negociable entre empleadores y empleados".

"No es preciso afirmar que Javier Milei 'quiere poner' una jornada laboral obligatoria de 13 horas", matizó el empresario. La propuesta, según detalló, se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas y se podría aplicar un máximo de 37 días al año, con el objetivo de "optimizar la productividad".

Parte de una reforma más amplia

Esta idea forma parte de un paquete de "modernización" laborMart´pin al más amplio que el propio Milei anunció el pasado 11 de octubre en San Nicolás. Dicha reforma, según los borradores que han trascendido, incluiría cambios drásticos como:

  • Eliminación de las indemnizaciones por despido, que serían reemplazadas por un fondo de cese laboral (similar al de la UOCRA).
  • Creación de un "banco de horas" para compensar las horas extra con tiempo libre en lugar de pagarlas.
  • Habilitación para firmar contratos en cualquier moneda, incluyendo dólares.
  • Flexibilización de las vacaciones, donde el empleador podría decidir los días y las fracciones en que se toman.

El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral, que afecta al 50% de los trabajadores, y para terminar con la "industria de los juicios".

Alerta sindical y debate en redes

La sola mención de una jornada de 13 horas, aunque sea opcional, ya puso en alerta a los sindicatos como la CGT, que temen un retroceso en derechos laborales históricos. En las redes sociales, el tema se viralizó rápidamente, con miles de usuarios calificando la idea como un intento de imponer un "esclavismo moderno".

Varsavsky insistió en que es solo "una idea en borrador, no una política confirmada ni forzada", pero reconoció que está alineada con la agenda de mayor flexibilidad laboral que impulsa el gobierno libertario. El futuro de esta y otras propuestas se definirá en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con la oposición y los gremios.

Temas
Ver más

Con la reforma laboral sobre la mesa, se pone en funcionamiento el Consejo de Mayo

Milei desembarcó en el norte para pedir el voto "contra la barbarie kirchnerista"

Detuvieron a una mujer con un cuchillo que agredió a fotógrafos en el acto de Milei en Tres de Febrero

Milei volvió al Conurbano y pidió el voto "para evitar la barbarie de los Kirchner"

Kicillof contra Milei y el "nuevo ministro" Bessent: "Vivimos una catástrofe social"

A una semana de las elecciones, Macri volvió a respaldar a Milei pero le hizo un pedido clave

Cuánto le cobra Nación a Bahía Blanca por el alquiler de dos puentes sobre el Canal Maldonado

Elecciones 2025: el peso del conurbano y los números que mira Fuerza Patria

Milei: "El préstamo no está atado a las elecciones, es una decisión geopolítica"

Milei pone en venta cuatro centrales hidroeléctricas y hay alerta por Atucha

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Annabel Ilarraz, la mujer detenida por las agresiones en el acto de Milei, y el cuchillo que portaba.

Detuvieron a una mujer con un cuchillo que agredió a fotógrafos en el acto de Milei en Tres de Febrero

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ellugar del enfrentamiento, poco después de ocurrido.  video

Los Hells Angels se pelearon a tiros y chuchillazos ne pleno centro de La Plata

Por  Agencia DIB