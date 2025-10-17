Zona Fría: un sector de la UCR expresó su preocupación por la eliminación del régimen

El bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires UCR + Cambio Federal hizo una presentación legislativa ante la idea del Gobierno nacional de eliminar parte del régimen de Zona Fría , algo que figura en el Presupuesto nacional 2026 y beneficia a unos 90 distritos bonaerenses.

El Gobierno justificó el recorte de la Zona Fría y la quita de subsidios en luz y gas

El bloque integrado por Ariel Bordaisco, Marcelo Daletto, Flavia Del Monte, Lorena Mandagarán, Eugenia Gil y Nerina Neumann Losada, pdió además que se vuelva a discutir una nueva ley que delimite claramente las zonas beneficiadas.

El proyecto busca dejar en claro el rechazo a la intención del Gobierno de Javier Milei de suprimir un beneficio que alcanza a más de 1.300.000 usuarios bonaerenses, que dependen del gas natural para calefaccionar sus hogares durante los meses de bajas temperaturas. Desde el bloque señalaron que “esta medida afecta directamente a 95 distritos bonaerenses comprendidos en la Ley N° 27.637, y castiga a miles de familias que viven en zonas donde el frío no es una excepción, sino una condición estructural del clima”.

Como informó DIB, cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría , que pasó de 850.000 hogares a 4 millones en la administración de Alberto Fernández. Esa ampliación garantizó descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados , receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

“Eliminarlo de manera total, sin buscar mecanismos de transición o compensación, es una decisión insensible e injusta”, sostuvieron los legisladores. “Una calefacción adecuada no es un lujo: es salud y calidad de vida, especialmente para niños y adultos mayores que enfrentan los rigores del invierno en la región sur y sudoeste bonaerense”, remarcaron.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país, y como informó Agencia DIB, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000.

En este contexto, los legisladores expresaron la necesidad de rever la Ley original, para delimitar claramente las zonas más comprometidas y más expuestas a las bajas temperaturas.

“La aprobación del régimen de Zona Fría propuesta por el diputado nacional Máximo Kirchner el medio de la campaña del año 2021, seguramente llevó a generalizaciones y beneficios regionales o sectoriales excesivos. Pero la respuesta no puede tener la misma irracionalidad, rigidez, generalización e inmediatez castigando a más de un millón de familias bonaerenses que realmente viven en zonas frías y necesitan calefaccionar sus hogares durante casi la mitad de los meses del año”, cerraron. (DIB)