Un comisario retirado de la PFA mató a dos adolescentes que intentaron robarle la camioneta

El exjefe de la PFA, que resultó ileso tras el episodio, que habría incluído un el enfrentamiento a tiros. Buscan a un tercer delincuente, cómplice.

La camioneta del comisario asalatado. 

Un comisario general retirado de la Policía Federal mató en un tiroteo a dos adolescentes menores de edad que intentaron robarle el auto junto a un tercer cómplice cuando llegaba a su casa en Morón.

El refoma laboral de Javier Milei contemplaría la posibilidad de jornadas de trabajo de 13 horas

El enfrentamiento se produjo ayer por la noche en las calles Fournier y Escalada, donde el exjefe policial fue asaltado por al menos tres ladrones que circulaban en un Toyota Corolla robado.

Según lo que declaró, el policía estacionaba su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los delincuentes. Uno de ellos bajó del auto y le apuntó con un arma, mientras que los otros dos esperaban adentro del Corolla. Ante esta situación, el comisario retirado sacó su arma y comenzó a disparar para evitar el robo de su camioneta.

Cómo ocurrió todo

A raíz del tiroteo, uno de los sospechosos cayó muerto sobre el asfalto. Las fuentes consultadas indicaron que el fallecido tenía 17 años y era oriundo de la vecina localidad de Ciudadela. Junto a su cuerpo se secuestró un revólver.

En tanto, el comisario retirado resultó ileso y los otros dos delincuentes escaparon del lugar. Sin embargo, horas más tarde, el fiscal de menores de Morón y la Policía tomaron conocimiento del ingreso sin vida de un adolescente de 16 años al Hospital Posadas, quien se trataría de otro de los sospechosos que participó del hecho.

También se encontró el Toyota Corolla gris en el que se movilizaron los ladrones y se determinó que tenía un pedido de secuestro por robo de la comisaría Primera de Caseros. En el interior se halló una réplica de una pistola 9 milímetros.

Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional, mientras que la Justicia no tomó ningún temperamento con el comisario general retirado al considerar que actuó en su legítima defensa.

