Emilio Monzó visitó Tres Arroyos y apoyó la creación de una universidad en la ciudad

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas Emilio Monzó , pidió hoy avanzar en la creación de una universidad nacional en Tres Arroyos , durante una visita de campaña a esa ciudad en la que abogó por la descentralización política.

Milei volvió al Conurbano y pidió el voto "para evitar la barbarie de los Kirchner"

Sadaic cruzó a Federico Sturzenegger: "el uso de la música no es gratuito"

Monzó argumentó que la descentralización de la educación superior “es fundamental para evitar el desarraigo de los jóvenes y fortalecer el desarrollo regional” durante una entrevista con el diario La Voz del Pueblo.

El candidato destacó la importancia de generar arraigo y ofrecer oportunidades educativas en las comunidades locales.

En cuanto a la situación económica del país, Monzó criticó duramente la gestión del gobierno de Javier Milei. Señaló “el fracaso del plan económico y la necesidad de un salvataje financiero de Estados Unidos”.

Monzó lamentó “la falta de empatía del gobierno hacia los problemas de la gente y la falta de contacto del presidente con la realidad de muchos argentinos”.

Finalmente, el expresidente de la Cámara de Diputados cuestionó la coherencia entre el discurso libertario del gobierno y sus políticas financieras intervencionistas, abogando por una integración inteligente al mundo que proteja la industria nacional y permita a los productores argentinos competir en igualdad de condiciones