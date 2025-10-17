El día que Hells Angels y Tehuelches invadieron de motos y tiros la paz de Luján

El encuentro del Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) que se lleva a cabo este fin de semana en La Plata y alrededores, no sólo colmó la capital bonaerense de motos y motociclistas de cuero y tachas, sino que trajo a la memoria lo sucedido hace poco más de nueve años en la religiosa ciudad de Luján .

Todo sucedió la fría mañana del sábado 14 mayo de 2016. Un nutrido grupo de motociclistas de la filial argentina de los Hells Angels se dirigía a Trenque Lauquen para el encuentro anual de los “riders”; al frente del pelotón iba Daniel “Dani La Muerte” Díaz León, el mediático guardaespaldas de famosos, entre otros, Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Ricardo Fort.

Habían salido del centro porteño a las 7 y la primera escala sería alrededor de las 8,30 en una estación de servicio en Luján, la Axion de Ruta 5 y Ruta 47, en el parador TC. Allí se sumarían varios más montados en sus Harley Davidson.

Sin embargo, los motoqueros que allí los esperaban eran de una banda rival, Los Tehuelches , de Chivilcoy , liderados por el exoficial de la policía bonaerense Leonardo "Gatto" Gatto, quien había sido exonerado de la fuerza por lucir una esvástica en su campera de cuero.

Apoyados por más hombres que estaban en una camioneta y un auto, los Tehuelches aparecieron de pronto al grito de “Hay que matar a Dani” y abrieron fuego contra sus rivales. El tiroteo fue impresionante, se encontraron decenas de vainas servidas -la policía estimó en más de 150 los disparos- y destrozaron las vidrieras del parador y la estación de servicio.

El saldo de esos 15 minutos de balacera fueron cuatro heridos, el más afectado, Dani La Muerte, que recibió nueve tiros. Pese a su apodo, se salvó milagrosamente: estuvo internado semanas en terapia, le extrajeron el colon y parte del intestino, pero pudo contarla.

dani-la-muertepng

El líder de Los Tehuelches, “Gatto”, también se llevó un balazo en la ingle izquierda, y uno de sus adláteres, Miguel Arilteri, sufrió dos disparos, uno en la rodilla y otro en un brazo. Y Marta Gualuco, de 39 años, que casualmente estaba en las afueras del parador, fue atropellada por la camioneta de Los Tehuelches cuando intentaba fugarse.

Ni Hells Angels ni Tehuelches pudieron llegar a Trenque Lauquen. Además de los heridos hubo 14 detenidos -varios lograron escaparse-, todos con armas que fueron secuestradas: un importante surtido de escopetas, pistolas de diversos calibres, revólveres, cuchillos y manoplas.

El porqué de la pelea

En Tribunales la causa fue caratulada como "tentativa de homicidio y lesiones" y los motivos del duelo no quedaron claros. Se habló de una venganza, un ajuste de cuentas, una coima no pagada, un paquete de droga, un porcentaje de las entradas al encuentro de motoqueros en Trenque Lauquen, aunque simplemente puede haber sido para demostrar quién, sobre dos ruedas, era el más macho.

Dani esquivó la muerte

dani-la-muerte Dani La Muerte hoy, a nueve años de recibir nueve balas.

Como decíamos, el que peor la pasó tras los tiros fue Dani La Muerte, que entonces tenía 55 años. Al llegar al Hospital Municipal de Luján con nueve balas en su cuerpo, los médicos fueron sinceros y pesimistas. Sin embargo el mítico guardaespaldas -que en sus visitas a Buenos Aires veló por la seguridad de Mickey Rourke, Johnny Deep, Claudia Schiffer y Madonna, entre otros famosos-pudo volver a su casa de San Isidro y hoy, con 64 años, afirma que piensa vivir “hasta los 185”.