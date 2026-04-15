Organizaciones sociales renuevan las protestas por el final de los planes sociales

En medio del conflicto en torno a la decisión del Gobierno nacional de eliminar cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral, organizaciones sociales anunciaron más medidas de fuerza para los próximos días.

Desvincularon a 140 trabajadores del SMN y habrá un paro que podría paralizar el tráfico aéreo

Así lo confirmó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que anunció un nuevo plan de lucha, que incluirá piquetes, movilizaciones y distintas acciones de protesta y se suma a las protestas de la semana pasada en los accesos a la Ciudad y localidades bonaerenses.

La medida se da en un contexto de creciente tensión social por el impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables y el cierre de los programas sociales del Ministerio de Capital Humano.

Según detallaron los dirigentes, las protestas contemplan tendrán el viernes 17 de abril una audiencia pública con diputados y el martes 21 un congreso de la organización . Mientras preparan una marcha de antorchas en homenaje al papa Francisco .

Además, la UTEP confirmó su participación en la movilización del 30 de abril convocada por la CGT a Plaza de Mayo, en reclamo por la caída del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones sociales.

Reclamos contra el Gobierno

En paralelo, distintos movimientos como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa ya anticiparon nuevas jornadas de protesta para mayo, con movilizaciones previstas para los días 5 y 7, además de actividades territoriales en todo el país.

El eje del conflicto está puesto en la eliminación del programa “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo), que asistía a cientos de miles de beneficiarios. Desde la UTEP advierten que su reemplazo por un esquema de capacitación con vouchers tendrá un impacto negativo en las economías populares, en un contexto de recesión.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serían alcanzados por la baja.

Fuente: Agencia DIB