Cortes, movilizaciones y tensión en medio del reclamo por el fin del programa Volver al Trabajo

Unas 85 organizaciones sociales empiezan este martes “un plan de lucha progresivo” en el país con cortes de ruta y movilizaciones para reclamar contra la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

La iniciativa del Gobierno de Javier Milei apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, y genera críticas de gremios y organizaciones sociales, quienes aseguran que la decisión impacta en miles de familias.

Por ello, la Corriente Clasista y Combativa ( CCC ), Frente de Lucha Piquetero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), entre otras, se manifiestan en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y en otros cortes en los caminos que conectan a la capital con las ciudades aledañas, incluyendo al Puente Pueyrredón . Saliendo del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), hay protestas sobre la ruta 2 , a la altura de Mar del Plata, y en San Nicolás , Pergamino y Bahía Blanca .

En medio de las manifestaciones, hubo incidentes en el Puente Pueyrredón, cuando la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes, para sacarles los neumáticos que iban a prender fuego. Luego, avanzó la Prefectura sobre una de las columnas de piqueteros.

En puente Saavedra también se vivieron momentos de tensión cuando la infantería de la Policía de la Ciudad avanzó con un camión hidrante y los efectivos quedaron casi cara a cara con los manifestantes.

En Ruta 3 y General Paz, los policías federales también evitaron que se incendien las gomas en la movilización, se colocaron frente a las columnas del PO y del Movimiento Evita, y se produjeron algunos enfrentamientos hasta que despejaron la colectaron del lado de Provincia. En tanto, en la autopista Buenos Aires-La Plata también realizan un reclamo los manifestantes con quema de gomas sobre la traza, que impiden la circulación del tránsito en una de las manos donde se registran varios kilómetros de colas de vehículos.

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El final del programa Volver al Trabajo

La protesta es para rechazar el cierre del programa Volver al Trabajo previsto para esta semana, que dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral. Esto, según las organizaciones, tendrá un fuerte impacto negativo sobre la economía barrial. Por ejemplo, solo en La Plata, hay 38 mil beneficiarios.

El programa, anunciado en 2024 y que arrancó con la cifra de $78.000, no fue prorrogado, y ahora entra en vigencia una prueba piloto que arrancó en enero con veinte desocupados que tomaron clases en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de Paternal.

La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo. Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

Desde la CCC sostuvieron que se trata de un “ataque” del Gobierno nacional que pretende desarticular “la red comunitaria que nuestro pueblo creó en los barrios populares”. Y en un comunicado indicaron: “No podemos permitir esta masacre social y económica sin luchar”.

Fuente: Agencia DIB