Olavarría: una madre y su hija de 9 años murieron al chocar contra un limitador de velocidad

Una mujer y su hija murieron en un siniestro vial en Olavarría.

Una mujer y su hija de 9 años murieron luego de chocar contra un limitador de velocidad ubicado en el Camino de los Peregrinos de Olavarría, durante la mañana de este miércoles.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 11 de la mañana, en Avenida Trabajadores y Avenida Reconquista, cuando el Renault Clio en el que se movilizaban en dirección hacía el Cementerio Loma de Paz, por causas que son materia de investigación, chocó abruptamente con la columna del limitador.

De acuerdo con el portal Infoeme, como producto del fuerte impacto la mujer que conducía el auto y la niña fallecieron. Además, otro menor que viajaba a bordo fue trasladado en grave estado al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura".

La mujer, identificada como Laura Lavalle (trabajadora municipal) de 38 años, y su hija de 9 murieron en el acto. El niño, de 6 años, fue internado en el sector de cuidados intensivos del nosocomio local. (DIB)

