miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025 - 19:40

Navidad Solidaria La Plata: abrió la inscripción para vivir una experiencia única de conexión humana

Jóvenes misioneros de distintos grupos católicos de la capital bonaerense realizan recorridas durante la madrugada del 25 de diciembre para acompañar a aquellos que estén solos o en circunstancias difíciles. Cómo sumarse.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Sebastián, Sofía, Juan Ignacio y Valentina , cuatro de los jóvenes organizadores de Navidad Solidaria. (Agencia DIB/Gonzalo Ré)

iComo hace más de dos décadas, cientos de jóvenes misioneros de distintos grupos de la Arquidiócesis de La Plata se preparan para llevar a cabo una de las experiencias más especiales del año: las recorridas de Navidad Solidaria.

El evento, que se realiza desde 2001 y este año celebra su edición número 25, surgió de la voluntad de generar un encuentro genuino con personas que en la madrugada del 25 de diciembre estén solas o lejos de sus familias, ya sea por trabajo o cualquier otra circunstancia.

Navidad Solidaria es darse con el otro: compartir una palabra, una golosina navideña, un abrazo, una charla. Es un momento de comunión y conexión humana real, en una fecha que busca abrir espacio al renacer de la esperanza.

Navidad solidaria 2024
Imágenes de las recorridas de Navidad solidaria 2024 y de la misa de cierre en el Santuario de Schoenstatt. (Navidad Solidaria La Plata)

Cómo sumarse

Durante la madrugada del 25 de diciembre, los grupos de misioneros recorren la capital bonaerense siguiendo un itinerario preestablecido, ya sea en auto o caminando. Se acercan a hospitales, comisarías, kioscos, cuarteles de bomberos, farmacias, personas en situación de calle, y cualquier espacio donde alguien haya tenido que trabajar y pasar la Nochebuena en soledad, lejos de su familia.

A una semana de la Navidad, los jóvenes que organizan el evento anunciaron que ya está abierta la inscripción para quien quiera sumarse a la iniciativa. Se realiza a través de un formulario online que, de completarse, supone un compromiso de asistencia.

Asimismo, quienes quieran acercar donaciones para las recorridas, pueden hacerlo en la Casa, la Librería y el Santuario de Schoenstatt, en la calle 15 casi 53 de La Plata. Se reciben alimentos de la típica canasta navideña, como pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones, que es lo que se comparte durante la madrugada de recorrida.

donaciones

Para inscribirse

El formulario para participar de Navidad Solidaria 2025 puede abrirse y completarse en este link: Navidad Solidaria 2025.

  • Lema 2025: “Donde nace Jesús, siempre amanece la esperanza”
  • Inicio de la recorrida: 01.30 am del día 25 de diciembre, después del brindis de Navidad.
  • Lugar de encuentro: Santuario de Schoenstatt, calle 15 y 53.
  • Cierre: los misioneros vuelven al Santuario para compartir una misa a las 6 am, y luego habrá un mega desayuno y un gran sorteo.
  • Más información, en el perfil de Instagram Navidad Solidaria La Plata y en el Canal de WhatsApp Navidad Solidaria.

Fuente: Agencia DIB

