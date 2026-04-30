jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 20:13

"Muñecas rusas": hallan en el Lago del Bosque de La Plata un parásito que vive dentro de otro parásito

Es el primer registro de un fenómeno conocido como hiperparasitismo en Sudamérica. Fue identificado por especialistas del CEPAVE y el trabajo presentado en una revista especializada.

Por Agencia DIB
Vista del Lago del Paseo del Bosque de La Plata.&nbsp;

Vista del Lago del Paseo del Bosque de La Plata. 

parásito
Glugea pygidiopsidis parásito

Un equipo científico del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET–UNLP–asociado a CICPBA) y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (FCV, UNLP) descubrió una nueva especie de parásito microscópico que vive dentro de otro parásito que, a su vez, infecta a peces de agua dulce.

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El hallazgo ocurrió durante estudios realizados en el Lago del Paseo del Bosque de La Plata, donde los investigadores detectaron este fenómeno biológico poco frecuente que se conoce como hiperparasitismo. La novedad fue publicada días atrás en la revista Parasitology International.

La nueva especie fue denominada Glugea pygidiopsidis y es un microsporidio, es decir un hongo parásito, que infecta a un parásito propio de peces de agua dulce llamado Pygidiopsis. No lo hace en cualquier fase, sino en la de metacercarias, esto es, cuando son larvas infecciosas enquistadas en un vegetal u otro organismo a la espera de ser ingeridas por el huésped definitivo, en este caso la especie Cnesterodon decemmaculatus, más conocida como madrecita de agua.

madrecita de agua

El descubrimiento constituye el primer registro en Sudamérica no solo del género Glugea sino de su funcionamiento como un hiperparásito, una suerte de “muñecas rusas” o mamuschkas vivientes.

Glugea pygidiopsidis parásito
La nueva especie fue denominada Glugea pygidiopsidis y es un microsporidio, es decir un hongo parásito, que infecta a un parásito propio de peces de agua dulce llamado Pygidiopsis. (Conicet La Plata)

La nueva especie fue denominada Glugea pygidiopsidis y es un microsporidio, es decir un hongo parásito, que infecta a un parásito propio de peces de agua dulce llamado Pygidiopsis. (Conicet La Plata)

Alerta en las larvas

El hiperparásito se encontró en las metacercarias que se alojan en el hapatopáncreas y en la cavidad abdominal de ejemplares de madrecita de agua y, si bien los autores y autoras del trabajo señalan que los peces estudiados no tenían signos aparentes de enfermedad, aseguran que las larvas en este estado “sí pueden resultar dañinas, principalmente para sus hospedadores definitivos como otros peces piscívoros, aves acuáticas, e incluso los seres humanos”. El análisis se basó en un enfoque integrador que incluyó microscopía óptica y electrónica y análisis moleculares de ADN.

parásito

“Este tipo de interacción biológica revela la existencia de complejas redes de relaciones entre organismos microscópicos en los ecosistemas naturales”, indicó María Clara Vercellini, investigadora del CEPAVE y primera autora del trabajo. Y agregó: “Como se trata de un fenómeno que ya se ha reportado en otras partes del mundo, puede no ser casual, y entonces podría eventualmente tener una función como controlador biológico”. El estudio abre una puerta a que, en un futuro y de la mano de nuevas investigaciones, este parásito podría ser utilizado como enemigo natural de enfermedades o plagas.

Fuente: Agencia DIB

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