Chascomús: intensifican los controles de pesca en el muelle y la laguna

También se verificó la seguridad en las embarcaciones.

En la madrugada hubo inspecciones en el muelle.

En Chascomús controlan la medida de las piezas de pejerrey pescadas, mínimo 25 centímetros.

La Secretaría de Seguridad de Chascomús continúa desarrollando operativos de control y prevención en distintos sectores de la laguna, con el objetivo de preservar los recursos naturales (en especial, al pejerrey) y velar por quienes realizan actividades náuticas y de pesca.

En la madrugada hubo inspecciones en el muelle.

Personal de Seguridad Lacustre, junto a efectivos de la Patrulla Municipal e Inspectores, llevaron a cabo controles en el muelle, donde se solicitó la documentación correspondiente, permisos de pesca y se verificaron las capturas de pejerrey tararira , informó El Cronista de Chascomús.

Las autoridades destacaron que el resultado del operativo realizado en la jornada del jueves fue positivo, ya que la mayoría de los pescadores contaba con los requisitos obligatorios . Luego, el control se extendió a otros sectores de la laguna donde se detectaron embarcaciones clandestinas en bajadas no autorizadas y la falta de chalecos salvavidas , entre otras infracciones

Más tarde, los controles se trasladaron a la Asociación de Pesca y Náutica (APN), donde se verificó la cantidad y la medida de las piezas obtenidas, también con resultados positivos, lo que habla de la responsabilidad de los pescadores frente al cuidado de los recursos naturales.

control embarcaciones rs También se verificó la seguridad en las embarcaciones. El Cronista

Qué deben que tener en cuenta los pescadores

Existe una estricta reglamentación de la Dirección de Pesca provincial orientada principalmente a proteger al pejerrey, que es la especie estrella y la más buscada.

Para el pejerrey, la medida mínima permitida para el sacrificio es de 25 centímetros . Se mide desde el extremo anterior de la cabeza (la boca) hasta el extremo posterior de la aleta caudal (la cola). Todo ejemplar que no alcance esa medida debe ser devuelto al agua de forma inmediata y con el menor daño posible.

. Se mide desde el extremo anterior de la cabeza (la boca) hasta el extremo posterior de la aleta caudal (la cola). Todo ejemplar que no alcance esa medida debe ser devuelto al agua de forma inmediata y con el menor daño posible. El límite diario de extracción por pescador cambia según la temporada. En la Regular (de diciembre a agosto), el límite máximo general para la laguna de Chascomús es de 15 piezas por pescador y por día. Durante la Veda (de septiembre a noviembre) solo se puede pescar los sábados, domingos y feriados, aunque el límite de piezas se mantiene.

Se permite únicamente una caña por pescador .

. Líneas de flote: Máximo de 3 anzuelos simples.

Máximo de 3 anzuelos simples. Líneas de fondo: Máximo de 2 anzuelos simples. Está prohibido el uso de artes fijas (como redes, espineles o mediomundos).

La tararira tiene veda estricta (pesca con devolución obligatoria) entre noviembre y enero, y el resto del año el tamaño mínimo de captura es de 40 cm, con un límite de 3 piezas por día.

Fuente: Agencia DIB