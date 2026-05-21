Chascomús: investigan a cuatro policías por no intervenir cuando un vecino atacó a Kevin en la camilla

Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

La muerte de Kevin Martínez, de 15 años , conmociona desde el viernes pasado a la ciudad de Chascomús , por la impunidad con la que un vecino golpeó al adolescente mientras lo preparaban para ser trasladado al hospital local.

Chascomús: un adolescente murió tras ser atropellado y un hombre lo golpeó cuando era asistido

Chascomús: qué desencadenó la muerte de Kevin y el extenso prontuario del agresor

La investigación avanza para determinar las responsabilidades correspondientes sobre la muerte del menor y abre distintos interrogantes . Uno de ellos apunta a cuatro policías por no haber intervenido en el momento en que Leandro Marcelino sorteó el cerco de seguridad y atacó salvajemente al adolescente herido en la camilla.

La Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº9, a cargo de Daniela Bertoletti Tramuja, notificó este jueves a cuatro efectivos policiales - dos mujeres y dos hombres - de la formación de la causa que los investiga por “violación a los deberes de funcionarios públicos” .

La Justicia los acusa de no haber interceptado a Marcelino, quien irrumpió en la escena luego del trágico accidente y comenzó a pegarle trompadas en la cabeza a Martínez. Si bien los efectivos no fueron desafectados de la fuerza, no se están desempeñando en la Estación de Policía Comunal de Chascomús.

A su vez, se inició una auditoría por parte de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para estudiar todo lo ocurrido en el fatídico episodio.

El caso

Días atrás, en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, Kevin viajaba en una moto conducida por un joven de 17 años. Según las primeras reconstrucciones, la moto iba a alta velocidad cuando fue embestida por un Ford Ka manejado por María Antonella Saint Jean, de 25 años.

El conductor de 17 años, por sus lesiones, fue trasladado primero al hospital mientras Kevin quedó en el lugar. Más tarde fue esposado y, mientras se encontraba en una camilla, antes de ingresar a la ambulancia, se acercó Leandro Edgardo Marcelino, de 50 años, y lo atacó de manera brutal.

Según los videos difundidos, Marcelino le colocó la rodilla en el cuello, lo ahorcó y le propinó entre cinco y seis golpes en la cabeza mientras el adolescente estaba indefenso.

El ataque quedó registrado por el testigo Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del menor fallecido, que fue quién facilitó el material a la Justicia.

Kevin fue derivado al Sanatorio Franchin de la Ciudad de Buenos Aires. Según la familia, llegó inconsciente y casi sin reacción. Los médicos informaron que presentaba lesiones irreversibles en la cabeza. Falleció horas más tarde.

Fuente: Agencia DIB