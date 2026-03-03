Dengue: confirman dos nuevos casos, uno de ellos en Morón

Lejos de cifras de años atrás, el dengue nos obliga a no bajar los brazos.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer en las últimas horas dos nuevos casos de dengue , uno en Entre Ríos por un turista que regresó de República Dominicana, y el otro en el partido bonaerense de Morón.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) señala que en la temporada 2025-26 son 20 los casos confirmados, de los cuales el 70% corresponde a personas con antecedentes de viaje.

A pesar del actual escenario de bajo riesgo, la cartera de Salud insiste en mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones favorables para la transmisión e ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados.

Las jurisdicciones con mayor cantidad de casos son la Ciudad de Buenos Aires con 11 confirmados, Mendoza y Buenos Aires con 9 y Santa Cruz, con 8. Le siguen, Catamarca con 5, La Rioja con 4, Corrientes, Neuquén, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán con 3 casos respectivamente. Córdoba, Entre Ríos, Formosa y San Juan registran 2 casos cada una, y Chaco, Chubut, La Pampa y Río Negro, con uno.

También hubo 19 nuevos casos de coqueluche

En cuanto a la vigilancia de coqueluche, el BEN informó que en todo el país se registraron 19 nuevos casos durante la semana 7 del 2026 y que el total de confirmados es de 172 casos, cifra un poco mayor a la del año anterior.

El Ministerio de Salud recordó que la única forma de prevenir contagios y evitar cuadros graves de coqueluche es con esquemas de vacunación completos.

Fuente Agencia DIB