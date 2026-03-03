martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 15:47

Dengue: confirman dos nuevos casos, uno de ellos en Morón

En un panorama de riesgo bajo, suman 20 los casos de denguenen la temporada 25/26. A su vez, el Ministerio de Salud informó 19 casos de coqueluche.

Por Agencia DIB
Lejos de cifras de años atrás, el dengue nos obliga a no bajar los brazos.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer en las últimas horas dos nuevos casos de dengue, uno en Entre Ríos por un turista que regresó de República Dominicana, y el otro en el partido bonaerense de Morón.

Los mosquitos de la especie Aedes aegypti son vectores de los virus del dengue, la fiebre amarilla, fiebre chikunguña y el zika.

Dengue: cómo cuidarse ante la habitual llegada de los mosquitos
La vacunación es la medida de prevención más eficaz contra la coqueluche.

Salud publicó una nueva guía nacional para combatir el brote de coqueluche

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) señala que en la temporada 2025-26 son 20 los casos confirmados, de los cuales el 70% corresponde a personas con antecedentes de viaje.

A pesar del actual escenario de bajo riesgo, la cartera de Salud insiste en mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones favorables para la transmisión e ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados.

Dengue, provincia por provincia

Las jurisdicciones con mayor cantidad de casos son la Ciudad de Buenos Aires con 11 confirmados, Mendoza y Buenos Aires con 9 y Santa Cruz, con 8. Le siguen, Catamarca con 5, La Rioja con 4, Corrientes, Neuquén, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán con 3 casos respectivamente. Córdoba, Entre Ríos, Formosa y San Juan registran 2 casos cada una, y Chaco, Chubut, La Pampa y Río Negro, con uno.

También hubo 19 nuevos casos de coqueluche

En cuanto a la vigilancia de coqueluche, el BEN informó que en todo el país se registraron 19 nuevos casos durante la semana 7 del 2026 y que el total de confirmados es de 172 casos, cifra un poco mayor a la del año anterior.

El Ministerio de Salud recordó que la única forma de prevenir contagios y evitar cuadros graves de coqueluche es con esquemas de vacunación completos.

Fuente Agencia DIB

A quedarse tranquilos: ni el dni ni el pasaporte actuales perderán su vigencia original.

Aumentan los DNI, el pasaporte y otros trámites: los nuevos valores

