"Modo Mundial": con expectativas moderadas, aún hay pocas reservas para las vacaciones

Con un panorama aún es de cautela , el nivel de reservas para las vacaciones de invierno se mantiene aún “frío”, aunque los operadores esperan que se revierta ya sobre el inicio del receso. El “ Modo Mundial ” está presente en los argentinos y por eso los destinos de la provincia de Buenos Aires recibe más consultas que confirmaciones.

La Plata: le desvalijaron la casa y hasta se llevaron el álbum de figuritas del mundial de los hijos

En Mar del Plata , uno de los principales destinos del territorio, la hotelería y la gastronomía atraviesa expectativas “muy bajas” y, según informaron desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra ) las reservas no superan el 25% , un nivel que genera una “fuerte preocupación”.

Desde el gremio señalaron que el panorama se da luego de varios fines de semana largos con “escasa actividad”, en los que la ocupación hotelera osciló entre el 35% y el 45%, con un consumo cada vez más retraído.

Algo similar ocurre a pocos kilómetros de allí, en Villa Gesell . En ese sentido Carlos Corda , presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local, aseguró que la situación es preocupante y el nivel de reservas es prácticamente nulo. “ La tendencia a la baja no es una novedad absoluta , sino un proceso que se viene profundizando en el último tiempo”, dijo.

En Necochea, según informó Ecos Diarios, los empresarios hoteleros y gastronómicos transitan el comienzo de julio con incertidumbre. En ese sentido, odas las esperanzas están depositadas en el inicio de las vacaciones, período en el que esperan una mayor llegada de visitantes y una recuperación, aunque sea leve, de la actividad. "Viene muy tranquilo, por no decir un desastre por el momento. Vamos a ver qué sucede más adelante", afirmó el referente hotelero Eduardo Otero.

También en destinos como Tandil y Junín las expectativas son moderadas. El la ciudad serrana, actualmente el nivel de reservas ronda el 60% según datos de la Asociación de Cabañas, aunque se espera aumente cerca de la fecha del receso. Y en Junín, el subsecretario de Turismo, Luis Bortolato, dijo al Grupo La Verdad, que el nivel de reservas en es bajo, “pero entendemos que es un comportamiento normal de la demanda y que va a empezar a aumentar”.

Vacaciones de invierno: un poco de optimismo

Mientras esperan un repunte de último momento, hoteles y comercios apelan a promociones agresivas, con descuentos, paquetes 4x3 y beneficios para atraer visitantes. Sin embargo, puertas adentro del sector predomina la cautela y solo esperan que muchos argentinos tras pasar este “Modo Mundial” se inclinen por unos días de descanso.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, se mostró optimista y dijo que tienen “muy buenas expectativas” para el receso escolar. “Esperamos una temporada con un importante movimiento turístico en todo el país, impulsada por los destinos tradicionales de nieve, como Mendoza, Neuquén, Bariloche o Ushuaia, entre otros”, sostuvo.

Pese al programa Elegí Argentina que ofrece promociones, descuentos y beneficios, desde la Asociación de Hoteles de Turismo (Ahtra) aseguraron que todo marcha lento, pero confían en que cambie luego que la pelota deje de rodar en Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB