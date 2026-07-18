Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial al ganarle a Francia por un insólito 6 a 4

Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial al vencer por 6-4 a Francia en un cambiante e histórico partido jugado este sábado en Miami. El primer tiempo del equipo inglés rozó la perfección y se fue al descanso con una goleada 4-0 que parecía definitiva. No obstante, los franceses reaccionaron en el segundo tiempo para ponerse 4-3. La incertidumbre se mantuvo hasta los minutos finales, cuando Bukayo Saka selló su hat-trick desde los doce pasos y aseguró la medalla de bronce.

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Los ingleses comenzaron mejor en el campo y tardaron solo tres minutos en abrir el marcador. Declan Rice recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó con espacios y definió con un remate colocado desde afuera del área para vencer a Mike Maignan.

El seleccionado inglés sostenía la ventaja y mostraba un mejor funcionamiento en el comienzo del partido. Con presión alta y transiciones rápidas, el equipo dirigido por Thomas Tuchel llegaba con mayor facilidad al área rival.

Francia recién pudo inquietar a su rival a los 10 minutos a través de los pies de Rayan Cherki, que disparó desde afuera del área y Dean Henderson despejó el balón. De todas formas, lograba equilibrar el trámite y empezaba a instalarse con mayor frecuencia en campo contrario.

No obstante, a los 18, Inglaterra amplió el marcador. Rice lanzó un córner desde la izquierda que cabeceó sin marca Ezri Konsa en el primer palo para batir a Maignan.

Con el resultado en contra, los franceses comenzaron a aprovecharse de algunos espacios que dejaba su rival. Kylian Mbappé probó de media distancia y la pelota se fue apenas pegada al poste izquierdo de Henderson.

Unos instantes más tarde, Michael Olise dejó a Mbappé mano a mano con el arquero y el delantero francés logró superarlo con su definición. Sin embargo, Marc Guéhi apareció sobre la línea para despejar la pelota y evitar el descuento de Francia.

Con la ventaja en su favor, Inglaterra recuperó la posesión y empezó a manejar el ritmo del partido. A los 32 minutos, Marcus Rashford metió un caño espectacular con pisada y definió exigiendo a Maignan.

Sobre los 37, los ingleses marcaron el tercer gol del partido. Una acción de contragolpe finalizó con Rashford cara a cara con Maignan, que tapó el primer remate. En el rebote, Bukayo Saka buscó definir con el arco vacío, pero un defensor evitó el gol sobre la línea. La jugada continuó, el exjugador del Barcelona volvió a controlar la pelota y asistió al futbolista del Arsenal, que esta vez solo tuvo que empujarla.

Cerca del descanso, había menos retorno defensivo por parte de ambas selecciones. El campo se estiraba con los equipos partidos en dos y un ida y vuelta con espacios en cada jugada.

En el primer minuto de adición, Inglaterra anotó su cuarto gol en el encuentro. Eberechi Eze lanzó un pase filtrado para Saka, que se perfiló con su pierna izquierda para ejecutar un disparo que entró muy ajustado en el arco.

Francia entró con otro semblante al segundo tiempo y Didier Deschamps dispuso de cuatro modificaciones para mejorar el ánimo en la cancha. En ese sentido, tardaron solamente tres minutos en anotar su primer gol en el partido. Olise lanzó un pase entre líneas para Mbappé que cruzó el balón para vencer la resistencia de Henderson y convertirse en el máximo goleador de la actual edición del Mundial. Además, igualaba a Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 21 conquistas.

A los 9, los franceses volvieron a descontar para acercarse en el marcador. Bradley Barcolá encaró con decisión por el sector izquierdo, ingresó al área y definió al primer palo para vencer a Henderson.

Inglaterra sintió la presión de su rival y le costaba adelantarse en el campo para imponerse como en el primer tiempo. Henderson se hacía cada vez más importante para los ingleses después de taparle un mano a mano Barcolá y el rebote a Olise.

Antes de la pausa de hidratación, Francia se puso a tiro del empate a los 21 minutos. Mbappé armó una pared con Olise, ingresó al área, definió de zurda con un remate inatajable y se convirtió en el máximo anotador de la historia de los mundiales con 22 goles.

El conjunto de Didier Deschamps mantenía la presión sobre Inglaterra y llegaba con peligro cada vez que se acercaba al área. El equipo inglés resistía la victoria cada vez más cerca de Henderson.

Sobre el final del partido, cuando los franceses estaban cerca del empate, el árbitro sancionó penal para Inglaterra después de una infracción cometida por Malo Gusto sobre Djed Spence. Saka se hizo cargo de la pena máxima y definió de manera exitosa para anotar su hat-trick.

En el tiempo de adición, Francia volvió a ponerse a un gol del empate. Ousmane Dembélé recibió un pase de Dayot Upamecano en el sector derecho, recortó hacia dentro para amagar y definir al ángulo. Sin embargo, en la última jugada del partido, Inglaterra marcó su sexto y último gol en el encuentro. Jude Bellingham se llevó la pelota por la fuerza, se metió en el área y definió con una gran precisión.

El partido dejó a Mbappé con chances de quedarse con el premio de goleador: llegó a 10 tantos con los dos que le marcó a los ingleses, contra ocho que tiene, por ahora, Lionel Messi.

Fuente: Agencia DIB.