España frustró el sueño del bicampeonato de Argentina y ganó su segundo Mundial

El vestuario de la selección argentina, minutos antes de la final.

El trofeo más deseado del Mundial 2026, el que disputarán Argentina y España.

España le gana 1 a 0 a la Argentina con gol de Ferrán Torres.

La Selección argentina cayó por 1 a 0 ante España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ferrán Torres marcó el único gol a los 106 minutos para darle a la "Roja" su segunda estrella, mientras que el equipo de Lionel Scaloni, que jugó con un hombre menos desde el final del tiempo reglamentario por la expulsión de Enzo Fernández, no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022.

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El sueño del bicampeonato terminó en Nueva Jersey. La Selección argentina perdió 1 a 0 frente a España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026 y cedió la corona que había conquistado cuatro años atrás en Qatar. El gol de Ferrán Torres, a los 106 minutos, definió un encuentro de altísimo nivel futbolístico que tuvo al conjunto europeo como protagonista durante gran parte de la noche y a Emiliano "Dibu" Martínez como la gran figura del equipo de Lionel Scaloni.

Con este triunfo, España consiguió la segunda Copa del Mundo de su historia, después de la obtenida en Sudáfrica 2010, y ratificó un ciclo brillante que ya la había llevado a conquistar la Eurocopa. Argentina, en cambio, no pudo completar una nueva página dorada para la generación liderada por Lionel Messi, que luchó hasta el último instante pese a disputar toda la prórroga con un futbolista menos.

Scaloni apostó por una formación con ocho sobrevivientes de la final de Qatar 2022 frente a Francia. Sin Nahuel Molina, Nicolás Otamendi ni Ángel Di María desde el arranque, los reemplazantes fueron Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Nicolás González.

Los primeros minutos mostraron una disputa intensa por la posesión. Ambos equipos intentaron imponer condiciones, aunque poco a poco España comenzó a inclinar la cancha a partir del control de Rodri y Fabián Ruiz en la mitad del campo y la movilidad permanente de Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

La primera advertencia llegó a los cuatro minutos, cuando Lamine Yamal encontró un espacio dentro del área, aunque Lisandro Martínez alcanzó a desviar el remate y facilitó la intervención de Dibu Martínez. Del otro lado, Unai Simón respondió con una rápida salida para anticipar a Messi.

El monopolio de la pelota

Con el correr del primer tiempo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente monopolizó la pelota y obligó a Argentina a retroceder. A los 17 minutos, Dibu evitó la apertura del marcador tras un centro rasante de Yamal y, antes del descanso, volvió a lucirse frente a un potente remate de Oyarzabal. También Cucurella estuvo cerca con un disparo que pasó muy cerca del palo.

Antes del entretiempo, Scaloni se vio obligado a reemplazar al lesionado Lisandro Martínez por Otamendi. Tras el inédito espectáculo musical del descanso, el entrenador argentino buscó darle mayor equilibrio al mediocampo con el ingreso de Leandro Paredes por Nicolás González.

Sin embargo, el desarrollo no cambió demasiado. España siguió manejando el balón y transformó a Dibu Martínez en el sostén de la Selección. El arquero respondió con seguridad ante intentos de Álex Baena, Dani Olmo, Ferrán Torres, Pedri y Pau Cubarsí, sosteniendo el empate cuando el dominio europeo era cada vez más evidente.

Con Julián Álvarez muy controlado por la defensa española y Messi obligado a retroceder para participar del juego, Argentina encontró muy pocos espacios para inquietar. Scaloni movió nuevamente el banco con los ingresos de Facundo Medina y Giuliano Simeone, buscando piernas frescas para soportar la presión.

La expulsión de Enzo Fernández

Sobre el cierre de los 90 minutos llegó uno de los momentos decisivos de la final. En tiempo de descuento, Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a la Albiceleste con diez futbolistas. Antes de que terminara el tiempo reglamentario, Dibu volvió a salvar a Argentina al desviar un peligroso tiro libre de Lamine Yamal y estirar la definición al suplementario.

El momento de la expulsión de Enzo Fernández.

La resistencia argentina continuó en el tiempo extra. Dibu volvió a responder ante un cabezazo de Nico Williams y luego España vio frustrado un gol por posición antirreglamentaria tras una infracción previa sobre Otamendi.

Scaloni reforzó la defensa con el ingreso de Marcos Senesi por Julián Álvarez, resignando peso ofensivo para intentar llegar a los penales. Pero el desgaste físico y la inferioridad numérica terminaron inclinando definitivamente la balanza.

A los 106 minutos llegó el golpe decisivo. Nico Williams bajó de cabeza un centro enviado desde la derecha y Ferrán Torres apareció por el segundo palo para definir con un potente remate que dejó sin posibilidades a Dibu Martínez y desató el festejo español.

España le gana 1 a 0 a la Argentina con gol de Ferrán Torres.

Argentina intentó reaccionar con el orgullo que caracterizó al ciclo de Scaloni. Messi buscó asociarse con Giuliano Simeone y el equipo empujó en los minutos finales, aunque con pocas ideas y escasas energías. La ocasión más clara llegó a los 119 minutos, cuando un centro de Simeone cruzó toda el área y la defensa española rechazó antes de que Senesi pudiera conectar.

No hubo milagro ni remontada. El pitazo final encontró a los jugadores españoles abrazados en el césped del MetLife Stadium y a la Selección argentina despidiéndose con dolor de un Mundial en el que defendió su corona hasta el último partido.

La Copa del Mundo cambió de dueño. España volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol y Argentina, después de una campaña que la llevó nuevamente hasta la final, cerró un ciclo mundialista con la frente en alto, aunque con la amarga sensación de haber quedado a un paso de un bicampeonato que parecía posible hasta el último suspiro.