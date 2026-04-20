Más allanamientos por oleada de mensajes intimidatorios en escuelas bonaerenses

En el marco de las diversas denuncias recibidas por distintos establecimientos educativos ubicados en el Departamento Judicial de Bahía Blanca , la fiscal Betina Úngaro solicitó a la Justicia de Garantías la concreción de varios allanamientos en busca de elementos de prueba.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales , los procedimientos se llevaron a cabo en Bahía Blanca , Coronel Suárez y Pedro Luro por hechos similares, aunque independientes entre sí, que fueron tramitados por denuncias de las instituciones. Las investigaciones se iniciaron y se busca recolectar información para identificar a los presuntos autores, a la vez que se busca avanzar en aquellos casos en los que se presume que podrían existir armas de fuego.

Más allá de que las inscripciones plasmadas en las escuelas o las amenazas proferidas de manera virtual puedan contener un peligro potencial o no, la Justicia se ve obligada a intervenir de manera formal.

Tal como viene informando la Agencia DIB , en el marco de la oleada de mensajes intimidatorios dejados en escuelas de todo el país, hubo adolescentes detenidos e imputados como responsables de escribir pintadas y dejar carteles donde avisaban de presuntos tiroteos. Así, en la localidad bonaerense de San Miguel se identificó a un joven de 16 años que amenazó con realizar una masacre.

Este adolescente publicó mensajes intimidatorios en las redes sociales sobre una masacre en el Colegio Juana Manzo. Todo comenzó tras una llamada anónima al 911 sobre la exhibición de imágenes con una pistola en una cuenta de Instagram y canales de difusión de WhatsApp que advertían: “Nos vemos mañana, wachines”.

El denunciante aportó las capturas de pantalla y los investigadores constataron la existencia de las cuentas que luego fueron cerradas, pero luego profundizaron las diligencias y encontraron otro perfil en esa plataforma, donde había más fotografías del menor con el arma de fuego. Las autoridades se comunicaron con el Consejo Escolar de San Miguel para cotejar el material y se identificó al sospechoso, un estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, motivo por el que se dispusieron consignas policiales en ese establecimiento.

Por otro lado, el secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, contó el viernes que reconocieron a alumnos de La Plata y de su distrito por la realización de amenazas de tiroteos en escuelas, y serán investigados bajo la carátula de intimidación pública. Así, en la localidad de Lisandro Olmos se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de dos estudiantes, donde se incautaron armas de fuego de distinto calibre y otros elementos.

Otro caso, que da cuenta el portal Ramallo Ciudad, una causa por las amenazas de tiroteo en escuelas de ese distrito sumó nuevos avances tras más allanamientos. La investigación, que se inició por mensajes intimidatorios difundidos en redes sociales entre jueves y domingo, continúa bajo la órbita de la justicia. Fuentes vinculadas con el caso confirmaron que los teléfonos celulares secuestrados durante los operativos comenzaron a ser peritados, con el objetivo de identificar a los autores de los mensajes y establecer posibles conexiones entre los hechos. No se descarta que surjan nuevas medidas en función de los resultados obtenidos.

Al menos cuatro instituciones educativas fueron alcanzadas por las amenazas en Ramallo, lo que generó preocupación en toda la comunidad. En este contexto, se reforzaron los protocolos preventivos en las escuelas y se mantiene el seguimiento de la situación por parte de las autoridades.

Fuente: Agencia DIB