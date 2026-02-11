miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 14:23

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire

El episodio generó conmoción entre los vecinos, que llamaron a la Policía para que controlara la situación.

Por Ana Roche
El arma, con numeración suprimida, fue incautada por la Policía. 

Un episodio irracional sorprendió a vecinos de un barrio ubicado en la zona oeste de Mar del Plata: un hombre salió de madrugada con un arma de fuego a la calle y realizó disparos al aire sin razón alguna.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la zona de Rufino Inda y Tripulantes del Fournier. Tras recibir múltiples llamados que denunciaban detonaciones, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar ya que el episodio resultaba de extremo riesgo para los residentes del lugar.

Al arribar, los efectivos fueron guiados por un grupo de vecinos que señalaron un domicilio desde donde un hombre manipulaba un arma de fuego. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó ocultarse detrás de una casilla y luego salió sin la pistola. Tras un rastrillaje realizado en un descampado lindero, los agentes hallaron un revólver calibre .38 con numeración suprimida, el cual fue inmediatamente secuestrado.

El individuo fue rápidamente demorado y trasladado a un móvil policial, ya que un grupo de personas intentó agredirlo. Durante el procedimiento se registraron algunos golpes, tanto al aprehendido como a efectivos policiales, aunque sin lesiones de gravedad.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la formación de causa por los delitos de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil y Encubrimiento, además del secuestro del arma y la remisión del aprehendido a sede judicial.

Fuente: Agencia DIB

