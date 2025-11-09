Mar del Plata tendrá su Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa

Mar del Plata sumará un nuevo atractivo turístico y cultural: el Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa , que funcionará en una casona histórica frente al mar, a pocos metros de Playa Grande . El impulsor del proyecto es el marplatense Fernando Aguerre , presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) .

“La idea era tener la casona patrimonial, preservada, con un nuevo uso y que se pueda conocer tal como era cuando la construyeron, en 1942”, contó Aguerre en diálogo con “Mesa Chica”, programa de streaming del diario La Capital y Canal 8 .

La vivienda, ubicada en la esquina de Roca y la costa, estuvo en venta durante nueve años hasta que Aguerre la adquirió con el propósito de restaurarla por completo. “La casona fue concebida como casa de playa, de vacaciones, y tuvimos la suerte de que los nietos de la dueña que la mandó a construir nos la vendieran con todo adentro, tal como estaba”.

Actualmente, el equipo trabaja en la restauración integral de la estructura: se conservan las maderas y mamposterías originales, mientras que toda la instalación eléctrica y la pintura fueron renovadas. Bajo la premisa de una “restauración total”, el proyecto llevará el nombre de Ala Moana Surf Chalet y albergará al “Museo del Surf y de la Cultura de Playa, el surf shop y un espacio dedicado a la gastronomía saludable y orgánica”, adelantó Aguerre.

Museo del surf en Mar del Plata

El museo exhibirá parte de la colección personal que el marplatense reunió durante medio siglo de práctica y viajes. Son más de 50 años de surfeo, “con 45 años armando la colección”, dijo sobre un acervo que incluye “tablas de principio de siglo 20, de madera de Hawái; tablas de campeones mundiales, entre otras cosas”. Y destacó: “Generalmente esos objetos no se ven todos juntos, pero éste será el hogar para poder compartirlas, todo en un mismo lugar”.

Siempre en el diálogo con Canal 8 y La Capital, Aguerre subrayó además el valor patrimonial del edificio: “Es la última casona histórica sobre la costa de Playa Grande. Y que ha estado siempre habitada. Muchas de las que quedan están abandonadas o no habitadas. Ésta estuvo vivida tanto en invierno como en verano, es una hermosa sobreviviente. Todavía conserva la calefacción central a radiadores, los pisos y sanitarios originales y hasta el ascensor Otis de 1942”.

Y la ubicación también tiene un significado especial para él, ya que “está a menos de 100 metros de dónde organicé mi primer campeonato de surf, en Biología, en 1978”. (DIB)