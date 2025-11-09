domingo 09 de noviembre de 2025
9 de noviembre de 2025 - 14:29

Mar del Plata tendrá su Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa

El impulsor del proyecto es Fernando Aguerre, de Mar del Plata, presidente de la Asociación Internacional de Surf.

Por Agencia DIB
Mar del Plata tendrá su museo de surf.

Mar del Plata tendrá su museo de surf.

Mar del Plata sumará un nuevo atractivo turístico y cultural: el Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa, que funcionará en una casona histórica frente al mar, a pocos metros de Playa Grande. El impulsor del proyecto es el marplatense Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés).

Más noticias
Agustín Neme, intendente de Mar del Plata desde el 10 de diciembre de 2025.

Agustín Neme, futuro intendente de General Pueyrredon: "Voy a romperme el lomo por Mar del Plata"
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata.

Mar del Plata: se cayó de una reposera, se fracturó un dedo y el balneario le pagará $ 5 millones

“La idea era tener la casona patrimonial, preservada, con un nuevo uso y que se pueda conocer tal como era cuando la construyeron, en 1942”, contó Aguerre en diálogo con “Mesa Chica”, programa de streaming del diario La Capital y Canal 8.

Fernando Alegre
Fernando Aguerre (der.), de Mar del Plata, presidente de la federaci&oacute;n internacional de surf.

Fernando Aguerre (der.), de Mar del Plata, presidente de la federación internacional de surf.

La vivienda, ubicada en la esquina de Roca y la costa, estuvo en venta durante nueve años hasta que Aguerre la adquirió con el propósito de restaurarla por completo. “La casona fue concebida como casa de playa, de vacaciones, y tuvimos la suerte de que los nietos de la dueña que la mandó a construir nos la vendieran con todo adentro, tal como estaba”.

Actualmente, el equipo trabaja en la restauración integral de la estructura: se conservan las maderas y mamposterías originales, mientras que toda la instalación eléctrica y la pintura fueron renovadas. Bajo la premisa de una “restauración total”, el proyecto llevará el nombre de Ala Moana Surf Chalet y albergará al “Museo del Surf y de la Cultura de Playa, el surf shop y un espacio dedicado a la gastronomía saludable y orgánica”, adelantó Aguerre.

Embed

Museo del surf en Mar del Plata

El museo exhibirá parte de la colección personal que el marplatense reunió durante medio siglo de práctica y viajes. Son más de 50 años de surfeo, “con 45 años armando la colección”, dijo sobre un acervo que incluye “tablas de principio de siglo 20, de madera de Hawái; tablas de campeones mundiales, entre otras cosas”. Y destacó: “Generalmente esos objetos no se ven todos juntos, pero éste será el hogar para poder compartirlas, todo en un mismo lugar”.

Siempre en el diálogo con Canal 8 y La Capital, Aguerre subrayó además el valor patrimonial del edificio: “Es la última casona histórica sobre la costa de Playa Grande. Y que ha estado siempre habitada. Muchas de las que quedan están abandonadas o no habitadas. Ésta estuvo vivida tanto en invierno como en verano, es una hermosa sobreviviente. Todavía conserva la calefacción central a radiadores, los pisos y sanitarios originales y hasta el ascensor Otis de 1942”.

Y la ubicación también tiene un significado especial para él, ya que “está a menos de 100 metros de dónde organicé mi primer campeonato de surf, en Biología, en 1978”. (DIB)

Temas
Ver más

Agustín Neme, futuro intendente de General Pueyrredon: "Voy a romperme el lomo por Mar del Plata"

Mar del Plata: se cayó de una reposera, se fracturó un dedo y el balneario le pagará $ 5 millones

Dolor en Mar del Plata: falleció en un accidente José Moscuzza hijo, exvicepresidente del club Aldosivi

Cae una red de casinos virtuales en Mar del Plata: secuestran dinero, autos de lujo y armas

Lo juzgan por abuso, torturar y prostituir a sus exparejas y por violar a la hija de una de ellas

Mar del Plata: 20 años de prisión por crimen en disputa por una gallina

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses

Mar del Plata: atacó a cuchillazos en la calle al padre de su ex y a otra persona

Reserva Natural Puerto de Mar del Plata, a un paso de Punta Mogotes

Empresarios pesqueros reclaman alivio fiscal y apoyo estatal para las Pymes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tandil tiene, de nuevo, el salame más largo del mundo. video

Tandil vuelve a tener el salame más largo del mundo: 487,22 metros

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Pedido de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe en Tandil.

Tandil: nuevo reclamo de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

Por  Agencia DIB