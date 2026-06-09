Denuncian el despido de trabajadores en un frigorífico de Mar del Plata

Los 15 trabajadores del frigorífico San Telmo (ex Sadowa) de Mar del Plata que habían sido reincorporados en febrero (tras ser despedidos el año pasado) se volvieron a quedar sin trabajo en las últimas horas, según denunció Sindicato de la Carne.

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Como consecuencia de la caída de la faena que se registra desde principios de año con casi nulas actividades vinculadas a la carne, a un total de 15 operarios se le prohibió el ingreso a la planta y ahora están a la espera del telegrama de despido. La empresa viene arrastrando problemas desde el año pasado , cuando alrededor de 50 personas fueron cesanteadas.

“La empresa realizó en su momento una importante presentación pública anunciando la puesta en marcha de una planta frigorífica que prometía generar actividad y empleo. Sin embargo, la realidad dista mucho de aquellas expectativas. El establecimiento prácticamente no desarrolla actividad desde enero, cuando apenas realizó la faena de 40 animales”, señaló el gremio en un comunicado.

“Desde entonces, los trabajadores permanecen percibiendo únicamente la garantía horaria, siendo obligados a concurrir diariamente a sus puestos de trabajo en un contexto marcado por el hostigamiento permanente y amenazas de despido por parte de la gerencia si no realizan tareas ajenas a las correspondientes a la actividad de faena”, agregó.

Además, el sindicato reconoció que durante febrero se les negaron las vacaciones a los trabajadores, otorgándoles recién a partir de junio y sin abonarlas conforme lo establece la legislación vigente.

“Resulta además contradictorio que, según informó oportunamente la propia empresa, luego de una observación realizada por Senasa durante la faena de enero, se incorporaron 15 trabajadores para cumplir con los requisitos exigidos para continuar operando. Sin embargo, en mayo esos mismos 15 trabajadores fueron despedidos”, lamentó.

Cabe recordar que el frigorífico ubicado en Constitución al 10.300, reabrió sus puertas en enero de 2023. Había cerrado de forma permanente en marzo del 2001, a raíz de los perjuicios que le ocasionó la prohibición de ingreso de productos argentinos a los mercados internacionales, dejando a unos 300 trabajadores en la calle.

Fuente: Agencia DIB