martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 10:28

Mar del Plata: recuperaron el cuadro robado por los nazis y detuvieron a la dueña de la casa y su esposo

“Retrato de una Dama”, obra de Giuseppe Ghislandi, fue robada a un coleccionista judío en la Segunda Guerra Mundial y es reclamada por Países Bajos.

Por Agencia DIB
“Retrato de una Dama”, la obra de Giuseppe Ghislandi robada por los nazis en la II Guerra Mundial y que fue hallada en Mar del Plata.

“Retrato de una Dama”, la obra de Giuseppe Ghislandi robada por los nazis en la II Guerra Mundial y que fue hallada en Mar del Plata.

El cuadro “Retrato de una Dama”, robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que fue hallado en una casa de Mar del Plata, fue recuperado por la Justicia y en la causa hay dos detenidos. Se trata de Patricia Kadgien, la hija de Friedrich Kadgien, el ladrón de la obra de arte, y su esposo.

Más noticias
Cristina se fotografió con el Indio Solari y envió un mensaje a la militancia en Mar del Plata

La voz de Cristina reapareció en Mar del Plata: "A Milei su plan no le cierra"
La industria textil, clave para el motor del país.

Mar del Plata: la industria textil, con fuerte caída en las ventas, suspensiones y despidos

En las últimas horas la Policía Federal llevó a cabo diversos allanamientos en la ciudad para dar con el retrato realizado por el pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) y que fuera sustraído a un coleccionista judío en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de los procedimientos, la familia del funcionario nazi decidió poner a disposición el cuadro a la Justicia Civil.

A su vez, se determinó que el matrimonio quede detenido bajo arresto domiciliario por 72 horas, acusados de entorpecer la investigación.

“Está consignado”

Las medidas que se llevaron a cabo en la tarde del lunes fueron solicitadas por el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la oficina de Delitos Sencillos de la Justicia Federal.

Según Carlos Murias, abogado de Patricia Kadgien, “técnicamente el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial. Se está consignando en la Justicia Civil que es la que consideramos que es la competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal en el marco de una supuesta denuncia de Arca por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito prescripto”.

En Parque Luro

Kadgien y su esposo cumplirán con la prisión domiciliaria en el chalet ubicado en Cardiel casi Patagones del barrio Parque Luro, y cuya puesta en venta fue fundamental para el descubrimiento del paradero de la obra de arte, que se creía perdida desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El martes pasado los efectivos de la PFA habían realizado un operativo en la misma vivienda, donde no hallaron el cuadro de Ghislandi pero sí secuestraron una carabina y un revólver calibre 32, además de algunas imágenes pictóricas (aunque evidenciaban ser reproducciones) y teléfonos celulares.

Investigación

La causa judicial comenzó en Mar del Plata luego de una denuncia de Arca Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando, una vez que trascendió periodísticamente la aparición del retrato.

El puntapié inicial fue la investigación de los periodistas Cyril Rosman, John van den Oetelaar y el corresponsal del diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) en Buenos Aires, Peter Schouten. Una de las hermanas Kadgien había puesto a la venta su casa y entre las fotografías que se publicaron del chalet aparecía en la sala de estar lo que parece ser el cuadro en cuestión.

“No hay motivos para pensar que pueda ser una copia”, afirmaron los expertos Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos (Rijksdienst).

En los últimos días, el fiscal Martínez avanzó en la investigación en contacto con la Justicia de Países Bajos, territorio que reclama sobre el cuadro ya que tiene dominio de la base de datos en donde, oficialmente, se considera a “Retrato de una dama” como una obra robada durante la Segunda Guerra Mundial. (DIB) MM

Temas
Ver más

La voz de Cristina reapareció en Mar del Plata: "A Milei su plan no le cierra"

Mar del Plata: la industria textil, con fuerte caída en las ventas, suspensiones y despidos

Mar del Plata: detuvieron a un hombre por trata, quien tatuaba el cuerpo de las víctimas a la fuerza

Mar del Plata: preventiva para los acusados de asesinar a un albañil y herir de gravedad a su hijo

Mar del Plata: se suicidó cuando allanaban su casa por una causa de abuso de menores

Mar del Plata: concesionan el estadio Minella a una empresa de capitales argentinos y brasileños

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un Falcon de colección y lo chocó de regreso

El crimen de Natalia Melmann: extraen sangre a tres policías

Acusado de robar monedas de oro: suspendieron al juez marplatense Martín Poderti

El misterio del cuadro robado por los nazis y hallado por accidente en Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las muestras de ADN son el material físico que contienen la información genética de un individuo.

Aprueban un protocolo para que las fuerzas federales tomen muestras de ADN

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Nicolás Rodríguez, detenido por el crimen de Claudia Scrazzollo en Tristán Suárez. (Policía bonaerense)

Detienen a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo en Tristán Suárez

Por  Agencia DIB