Mar del Plata: quiso escapar de un control policial, chocó y murió tras pasar 20 días internado

Un hombre murió tras permanecer 20 días internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata , tras chocar contra un árbol, el 2 de enero, luego de intentar esquivar un control policial .

El fallecido, identificado como Adrián Mendoza , de 26 años, circulaba en un Renault Logan junto a su hija cuando llegó a un retén de control vehicular emplazado en las inmediaciones del cruce de la Autovía con la Ruta Atlántica , que conecta con la localidad de Santa Clara del Mar .

Según medios locales, el hombre, que iba en sentido a Buenos Aires , giró en U al advertir la presencia del operativo policial y regresó en dirección al ingreso de la ciudad.

Personal policial siguió al vehículo durante algunos kilómetros y la persecución finalizó en el barrio La Florida . Allí el automóvil se despistó a gran velocidad, colisionó primero contra una alcantarilla y luego continuó su marcha hasta impactar contra un árbol.

Como consecuencia del accidente el conductor y una menor que viajaba en el rodado, que sería su hija, sufrieron politraumatismos varios y fueron trasladados por dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al HIGA y al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), respectivamente.

El operativo de rescate por parte del cuartel de Bomberos Caisamar y de Riesgos Especiales fue extenuante, ya que ambos habían quedado atrapados en el coche que se destrozó por el impacto.

La niña no presentó lesiones de gravedad y siempre estuvo fuera de peligro, pero el hombre que había quedado internado en el HIGA falleció en las últimas horas como consecuencia de sus graves heridas.

Fuente: Agencia DIB