La despedida al Indio Solari será este domingo en el Parque Domínico, en Avellaneda

El velatorio público de Carlos "el Indio" Solari se realizará en el Polideportivo Gatica de la localidad de Villa Domínico , en el partido bonaerense de Avellaneda , este domingo a partir de las 11 de la mañana. La información fue brindada por medios porteños pero todavía no había sido confirmada por la familia.

La misa del adiós: miles se lanzaron a las calles y las plazas en todo el país para despedir al Indio Solari

Solari falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado (por hoy) confirmaremos el lugar y la hora", había indicado la cuenta oficial del Indio en redes sociales el viernes por la noche.

Un lugar tras otro

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento en horas de la mañana del jueves, comenzó a especularse con el sitio donde sería la despedida del músico.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar el velatorio allí, pero esos estadios quedaron descartados.

Ahora todo indica que la despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá lugar en el que forma parte del polideportivo ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, en Parque Domínico.

Con 10 hectáreas de extensión, el lugar además cuenta con un centro de alto rendimiento deportivo, un anfiteatro y un microestadio, que será el que alojará al cuerpo del ídolo para que los fanáticos le den el último adiós.

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