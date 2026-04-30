Mar del Plata: nuevo intento de lavarle la cara a emblemático edificio que quedó a medio construir

El Bristol Center es otra postal de Mar del Plata : estructuras al aire libre que quedaron como símbolo de un proyecto que nunca se terminó de concretar.

En un nuevo intento por reactivar el complejo, un concejal presentó un pedido de informes al Ejecutivo local con la idea de transformarlo en un espacio de encuentro ciudadano para la difusión de eventos culturales, sociales y deportivos . Guido García , de la Coalición Cívica , señaló que “el inmueble se emplaza en un punto neurálgico del microcentro marplatense, en un entorno de alta circulación peatonal, actividad comercial y afluencia turística durante todo el año”, según el diario La Capital .

Para el edil, la persistencia de estructuras paralizadas en áreas estratégicas “constituye un factor de degradación urbana, afectando la calidad del espacio público, la seguridad, la inversión privada y la competitividad del área”.

El Bristol Center es un complejo inconcluso en pleno centro marplatense. El proyecto fue impulsado en 1969 por el empresario David Graiver, quien murió en un accidente aéreo en 1976 . Desde entonces, la obra quedó demorada y nunca se terminó. Objeto de otros intentos de reformulación, incluye el Edificio Bristol Center (San Martín 2110), de 24 pisos; el Bristol Condominio Apart Hotel (San Martín 2150), de 18; la Galería Bristol (Rivadavia 2179), locales comerciales en el resto de la manzana y unas 550 cocheras subterráneas en tres niveles. Los primeros tres pisos, aún sin terminar, estaban destinados -al igual que la planta baja- al sector comercial.

García planteó la necesidad de avanzar en herramientas que aporten previsibilidad, simplificación administrativa y seguridad jurídica. En esa línea, sostuvo que “las tendencias contemporáneas en desarrollo urbano promueven la generación de espacios dinámicos mediante la incorporación de tecnología, soportes digitales y equipamiento que potencien la interacción social, la actividad económica y la identidad del lugar”.

Además, consideró que “la incorporación regulada de pantallas urbanas, dispositivos audiovisuales y soportes de comunicación puede contribuir al embellecimiento del entorno, la dinamización del área y a la generación de nuevas fuentes de ingresos vinculadas a la inversión privada”. Y agregó: “Este tipo de intervenciones permite además consolidar puntos de encuentro ciudadano aptos para la difusión de eventos culturales, sociales y deportivos de interés público, incluyendo la transmisión de acontecimientos de relevancia nacional e internacional”, cita La Capital.

En el proyecto, solicita información sobre el estado administrativo de la obra, su avance, la situación dominial, posibles restricciones legales, condiciones de seguridad y el marco normativo para su reactivación o reconversión. También propone que los responsables del inmueble presenten un informe sobre el estado actual del proyecto, los motivos que impidieron su finalización y alternativas de reconversión. Entre las opciones, plantea evaluar un régimen urbanístico especial que habilite, de forma regulada, pantallas digitales, soportes audiovisuales y otros elementos de diseño urbano para dinamizar el sector.

Fuente: Agencia DIB