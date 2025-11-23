domingo 23 de noviembre de 2025
23 de noviembre de 2025 - 12:15

Mar del Plata: en diciembre comienzan a regir las multas por fumar en la playa

La normativa comenzó a aplicarse de manera progresiva en diciembre de 2023. Ahora empezarían a aplicarse multas a quienes fumen fuera de las áreas autorizadas.

Por Agencia DIB
Prohibición de fumar en las playas de Mar del Plata.

De cara a la temporada de verano, Mar del Plata se prepara para implementar un cambio clave en sus playas: desde diciembre deberían comenzar a aplicarse multas a quienes fumen fuera de las áreas autorizadas, en cumplimiento de una ordenanza municipal que promueve espacios costeros libres de humo.

Según el sitio 0223.com.ar, la normativa -derivada de la Ordenanza 20.104 y ampliada en 2022 por la Ordenanza 25.845- comenzó a aplicarse de manera progresiva en diciembre de 2023. Desde entonces, los balnearios privados y concesionados están obligados a instalar zonas libres de humo con señalización visible, sectores diferenciados para fumadores y recipientes para la disposición de colillas.

Aunque hasta ahora la implementación tuvo escasa visibilidad pública, las sanciones recién quedaron habilitadas para aplicarse en el tercer año de vigencia, es decir, a partir de este diciembre. Será el primer verano en el que podrían concretarse controles y penalidades. “Todavía se está trabajando. Se va a notificar a los balnearios para que lo cumplan”, señalaron fuentes consultadas por 0223.

Las multas por fumar en la playa

El régimen de infracciones prevé multas de entre el 0,15% y el 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según el nivel de incumplimiento. Tomando como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas vigente en septiembre ($339.328,21), las penalidades por fumar fuera de los espacios permitidos irían desde $50.899 hasta $508.992.

La prohibición alcanza a balnearios privados y concesionados, Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio, el complejo Punta Mogotes y las concesiones provinciales. El Ejecutivo municipal también tiene la facultad de extender la prohibición a las playas públicas, aunque esa medida aún no fue definida.

El plan busca reducir los efectos sanitarios del consumo de tabaco en espacios recreativos, disminuir la contaminación por colillas en la arena y la costa, y fomentar hábitos saludables durante la temporada turística. La normativa mantiene la obligación de señalizar de manera adecuada tanto los sectores permitidos como los espacios libres de humo. (DIB)

